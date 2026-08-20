Sandra Bullock parla della morte del compagno Bryan Randall per SLA

Sandra Bullock parla per la prima volta della morte del compagno Bryan Randall per SLASpettacolo
Ospite del podcast Smartless, l'attrice ha ricordato il fotografo, scomparso il 5 agosto 2023 all’età di 57 anni a causa della malattia che aveva affrontato per tre anni. Dal rispetto del silenzio sulla diagnosi alle difficoltà, gli è rimasta accanto fino alla fine
“Non mi era permesso parlarne. Questa era la richiesta e ho cercato di rispettarla”. Ospite del podcast Smartless condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, l'attrice Sandra Bullock, 62 anni, ha parlato per la prima volta della morte del suo compagno, il fotografo Bryan Randall, scomparso il 5 agosto 2023 all’età di 57 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), la malattia che aveva affrontato per tre anni. All’epoca, la coppia stava insieme da otto anni. Randall aveva chiesto a Bullock di non rivelare la sua diagnosi. “So perché mi ha chiesto di non farlo”, ha detto l'attrice, che ha aggiunto di aver portato sulle spalle un “peso enorme” che “mi ha isolata”. Inizialmente, aveva condiviso la notizia solo con sua sorella, Gesine Bullock-Prado. “All’inizio ho pensato: “Oh, posso gestirlo. Posso stare zitta”". Ha proseguito: “Ho iniziato a elaborare il lutto per Bryan quattro anni prima della sua scomparsa”, dal momento che il compagno “è stato malato per metà della nostra relazione”. La coppia ha cresciuto insieme i figli Louis e Laila, nonché la figlia che lui aveva avuto da una precedente relazione, Skylar. Tuttavia, mentre si prendeva cura sia del fidanzato, sia dei figli, il tutto nel contesto della pandemia Covid, l’attrice ha vissuto “una combinazione davvero difficile”. Inoltre, “la mia persona se n’è andata molto prima del corpo. Non credo di aver mai elaborato la cosa fino a dopo la sua scomparsa, perché sei come su un tapis-roulant”. Ha quindi ricordato i sintomi di Randall e ha definito la malattia “un processo di eliminazione che si protrae per un anno. E a un certo punto continui a tornare e ti danno tutte queste tappe, queste cose da fare, queste prese, questi test del respiro, tutte queste cose". Quindi, “bisogna pianificare con discrezione. E io sono molto brava a pianificare quando si tratta di malattia", ha detto l’attrice, che in passato aveva affrontato alcuni “incidenti” del padre e il tumore della madre. “Non mi spaventa, non la malattia in sé, non mi spaventa. Riesco a vedere e a stare in mezzo a quasi tutto. Ma avevo due figli piccoli che dovevano affrontare tutto questo, soprattutto una bambina che vedeva [Randall] come una figura paterna”.
LA STORIA D'AMORE
Alla fine, Sandra Bullock ha condiviso la situazione anche con le amiche Jennifer Aniston e Amanda Anka, la moglie dell’host del podcast Smartless Jason Bateman. “Quando alla malattia fisica si è aggiunto l'aspetto della salute mentale, un argomento di cui la gente non parla...si è creata una combinazione davvero drammatica”, ha spiegato. Secondo alcune fonti, Bullock e Bryan Randall avrebbero iniziato a frequentarsi nel gennaio 2015, dopo che lei lo aveva ingaggiato come fotografo per la festa del quinto compleanno di suo figlio Louis. Il loro debutto sul red carpet era avvenuto 10 mesi dopo, alla première del film Our Brand is Crisis a Los Angeles. Inoltre, i due erano stati avvistati insieme anche al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux. Dopo la morte di Randall, la sua famiglia aveva diffuso un comunicato, dove aveva spiegato che “Bryan ha scelto di mantenere privato il suo percorso con la SLA e noi che ci siamo presi cura di lui abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua volontà”. Aveva aggiunto: “Siamo immensamente grati agli instancabili medici che ci hanno accompagnato in questo difficile percorso e agli straordinari infermieri che sono diventati i nostri compagni di stanza, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre. In questo momento chiediamo rispetto per la nostra privacy, per poter elaborare il lutto e accettare l'impossibilità di dire addio a Bryan”. Una fonte aveva poi dichiarato alla rivista People che Bullock "aveva bisogno di tempo per prendersi cura di sé" e “ha trascorso molto tempo a riprendersi, stando con i suoi figli e a casa. Doveva assicurarsi che lei e i suoi figli stessero nelle migliori condizioni possibili prima di poter tornare al lavoro".
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