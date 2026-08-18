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Morto Nicolas Altmayer insieme a Mathilde Favier, vittime di un incidente stradale

Spettacolo
©Getty

Il produttore francese di film come 'Agente speciale 117 al servizio della Repubblica' e 'Brice de Nice', e Mathilde Favier, direttrice delle pubbliche relazioni del gruppo Dior, sono rimasti uccisi lunedì 17 agosto in un incidente stradale nella regione delle Deux-Sèvres. A darne notizia, la Procura

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Nicolas Altmayer, produttore francese di film come 'Agente speciale 117 al servizio della Repubblica' e 'Brice de Nice', e Mathilde Favier, direttrice delle pubbliche relazioni del gruppo Dior, sono rimasti uccisi ieri, lunedì 17 agosto, in un incidente stradale nella regione delle Deux-Sèvres (Francia occidentale). Lo ha comunicato oggi la procura. 

La coppia ha avuto l'incidente su una strada provinciale ad Airvault, quando la loro auto, effettuando un sorpasso, si è scontrata con un tir che circolava in senso contrario. Contro il conducente del mezzo pesante è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Mathilde Favier, 57 anni, era direttrice delle pubbliche relazioni del marchio Dior e Altmayer, 61 anni, produttore cinematografico, era alla testa della società Mandarin & Compagnie insieme con il fratello Eric. Fra i film prodotti anche "Alpha" di Julia Ducournau e "Monsieur Aznavour'. 

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