Mare Fuori, Artem Tkachuk condannato per il dannegiamento di 4 auto

L'attore italo-ucraino di 25 anni noto per il ruolo di “Pino ’o Pazzo” nella serie “Mare Fuori”, è stato condannato a un anno di reclusione per il danneggiamento aggravato di quattro auto in sosta a Rho, nel Milanese. La stessa pena è stata inflitta ad altri tre giovani coinvolti. La sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sono subordinate al risarcimento dei danni entro sei mesi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Artem Tkachuk, attore italo-ucraino conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di “Pino ’o Pazzo” nella serie tv “Mare Fuori”, è stato condannato a un anno di reclusione dal Tribunale di Milano per il danneggiamento aggravato di quattro auto in sosta. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dalla giudice Amelia Managò. La stessa pena è stata inflitta anche ad altri tre giovani, di 18, 22 e 24 anni, che si trovavano con l'attore la notte dei fatti.

I fatti a Rho L'episodio risale alla notte tra il 20 e il 21 maggio scorso a Rho, nella zona di via Molino Prepositurale. Secondo l'accusa, i quattro avrebbero preso a calci alcune auto parcheggiate, provocando danni a specchietti e paraurti. Dopo l'intervento della Polizia, Tkachuk era stato arrestato insieme agli altri giovani. L'arresto era stato successivamente convalidato, senza l'applicazione di misure cautelari.

Sospensione della pena legata al risarcimento La giudice ha concesso a tutti gli imputati la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Il beneficio, però, resta subordinato a una condizione: entro sei mesi dovranno risarcire i danni causati e riparare le conseguenze del reato. Oltre al danneggiamento aggravato, all'arrivo degli agenti Tkachuk avrebbe insultato e minacciato i poliziotti intervenuti. Per questo motivo è stato denunciato in un procedimento separato per minacce a pubblico ufficiale. Secondo quanto emerso nelle fasi iniziali dell'indagine, l'attore avrebbe pronunciato frasi minacciose nei confronti degli agenti. Durante l'udienza di convalida dell'arresto si era però scusato per il proprio comportamento.

Le richieste di accusa e difesa La Procura aveva chiesto per tutti e quattro gli imputati una condanna a otto mesi di reclusione. Le difese, rappresentate dagli avvocati Maria Grazia Padula e Alessia Pontenani, avevano invece chiesto l'assoluzione. In particolare, i legali di due imputati hanno sostenuto che i loro assistiti non conoscessero gli altri coinvolti prima di quella sera e che non fossero presenti nel luogo in cui sarebbero stati commessi i danneggiamenti. La tesi non è stata accolta dal giudice.