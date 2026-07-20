“Che posto speciale!”. In un post Instagram, la supermodella Gisele Bündchen , 46 anni, ha condiviso alcune foto della vacanza trascorsa insieme alla sua famiglia nell’isola di Tahiti , in Polinesia. Negli scatti compare anche il figlio più piccolo , avuto nel febbraio 2025 dal marito Joaquim Valente , 38 anni. Nello stesso anno, pochi mesi dopo la nascita del loro bambino (del quale la coppia non ha ancora rivelato pubblicamente il nome), la top model aveva infatti sposato in gran segreto in Florida alla presenza di pochi amici e parenti l’istruttore di jiu-jitsu. Ora, in vacanza con loro a Tahiti, c’erano anche i figli maggiori di lei, Benjamin Rein, 16 anni, e Vivian Lake, 13 anni, che la top model ha avuto dall’ex marito, il campione di football Tom Brady, 48 anni. In uno scatto, l’ex Angelo di Victoria’s Secret, vestita con un bikini bianco e un cappello di paglia, tiene mano nella mano in mare il figlio minore, mentre in un’altra immagine compare in un selfie sorridente, con tanto di corona di fiori tropicali. Ancora, in un’ulteriore foto, balla sulla spiaggia al ritmo delle musiche di artisti locali insieme al bambino e a Valente, che in una nuova immagine a sua volta accompagna il figlio in mare, nelle vicinanze di una razza. Anche i figli maggiori della top model hanno condiviso momenti con il fratellino. In una foto, Benjamin, a bordo di una barca e con lo sguardo rivolto verso le onde, tiene in braccio il bambino. In altre ancora, Vivian abbraccia con tenerezza sia il fratellino, sia il fratello maggiore, con il quale ammira da un’altura lo splendido panorama. Durante il soggiorno, la famiglia non ha rinunciato a nessuna esperienza, dai giri in bicicletta, allo snorkeling, ai tuffi nell’oceano, fino all’immersione nei paesaggi tropicali, tra cieli stellati e frutta fresca.

"PASSARE DEL TEMPO CON LA FAMIGLIA È CIÒ CHE MI RENDE PIÙ FELICE"

Nel giugno 2023, circa sette mesi dopo il divorzio da Tom Brady, Gisele Bündchen aveva confermato per la prima volta la relazione con Joaquim Valente. La supermodella e l’ex stella della NFL avevano infatti ufficializzato la loro separazione nell’ottobre 2022, dopo 13 anni di matrimonio. La storia d’amore tra Bündchen e Valente è poi cresciuta e sfociata nella nascita del terzo figlio di lei, avvenuta nel febbraio 2025. Nel dicembre dello stesso anno, la coppia si è sposata con una cerimonia segreta in Florida. In occasione della Festa del Papà, su Instagram la top model aveva non solo omaggiato suo padre, Valdir Bündchen, ma aveva anche elogiato il marito. “Buona festa del papà Joaquim Valente!”, aveva scritto. “Grazie per l’esempio che dai e per i valori che incarni: amore, umiltà, integrità, disciplina, gentilezza e coerenza”. Aveva proseguito: “Sei un modello incredibile. Ti siamo tutti immensamente grati e ti vogliamo un bene infinito. E papà, grazie per il tuo amore incondizionato, la tua saggezza e il tuo sostegno in ogni fase della mia vita. Buona Festa del Papà a tutti i papà là fuori”. Tra le foto appariva proprio Valente in momenti teneri sia in compagnia del loro figlio, sia insieme ai figli maggiori di lei, Benjamin e Vivian, avuti da Brady. In un’intervista rilasciata alla rivista Vogue Francia nel maggio 2025, Bündchen aveva riflettuto sul cambiamento delle sue priorità dopo l’arrivo del terzo figlio: “Stare con la mia famiglia, soprattutto quando possiamo fare attività all'aperto insieme. Passare del tempo con loro è ciò che mi rende più felice”.