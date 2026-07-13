Al Festival della Televisione e del Cinema di Benevento, l'attrice e conduttrice ha ripercorso carriera e momenti difficili, dagli attacchi di panico che la tenevano chiusa in casa al sogno di tornare a Sanremo e sul set di Capri

Ospite del Festival della Televisione e del Cinema di Benevento, Bianca Guaccero ha ripercorso le tappe della sua carriera, dal Sanremo del 2008 con Pippo Baudo alla vittoria a Ballando con le stelle, tornando anche sul periodo più fragile della sua vita: quello segnato dagli attacchi di panico che le rendevano difficile persino varcare la porta di casa. "L'arte mi ha insegnato ad accettarmi per quella che sono", ha raccontato.

Gli attacchi di panico

Sul palco della decima edizione del Festival della Televisione e del Cinema di Benevento, ideato e diretto da Antonio Frascadore, Bianca Guaccero si è raccontata senza filtri, alternando i momenti più luminosi del suo percorso a quelli più difficili.

Tra questi ultimi c'è la lunga battaglia con gli attacchi di panico, di cui aveva parlato pubblicamente per la prima volta durante la sua esperienza a Ballando con le stelle: "Una cosa che non avevo mai condiviso perché mi ha sempre fatto sentire diversa. Vedevo tutti gli altri belli, scintillanti e vincenti mentre io, che ho sempre fatto fatica a chiedere aiuto, mi sentivo sbagliata", ha spiegato.

Un disagio che, in passato, l'ha portata a chiudersi tra le mura domestiche e che è riuscita a superare anche grazie al suo lavoro: l'arte, ha detto, le ha insegnato ad accettarsi e a volersi bene.