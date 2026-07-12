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Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj, nozze a Torino

Spettacolo
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Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino con una cerimonia riservata tra Chiesa di San Vito e Palazzo Carignano. Una storia lunga oltre vent’anni, coronata dopo tre figli. La modella ha scelto un abito bianco essenziale, mentre l’imprenditore torinese l’ha accompagnata in blu notte. Un evento scandito in più momenti, tra rito religioso e ricevimento nel cuore della città

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Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj hanno detto sì a Torino, scegliendo una cerimonia discreta nella Sala Plebisciti di Palazzo Carignano. La top model ceca si è presentata con un abito bianco morbido, lungo sopra la caviglia, capelli raccolti e bouquet coordinato. Accanto a lei l’imprenditore, in abito blu notte, l’ha accompagnata sottobraccio salutando amici e invitati.

Il rito religioso e la festa nel centro storico

Le nozze si sono articolate in più momenti. Il rito religioso è stato celebrato nel pomeriggio di sabato 11 luglio, poco dopo le 17, nella Chiesa di San Vito. Poi il trasferimento nel centro cittadino, con la prosecuzione della celebrazione al Museo del Risorgimento, nella Sala Plebisciti di Palazzo Carignano. Una giornata pensata in più tappe, tra sacro e conviviale, che ha coinvolto familiari e una cerchia ristretta di ospiti.

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Una storia lunga venticinque anni

Il matrimonio arriva dopo una relazione iniziata oltre vent’anni fa, nel 2001 a Varigotti, in Liguria. Da allora la coppia ha costruito una famiglia con tre figli: George, 18 anni, Philipe, 15, ed Edward, 12. Negli ultimi giorni, Herzigova aveva condiviso sui social un momento privato, pubblicando un video in cui balla in cucina, accompagnato dalla frase: “Porta fuori il meglio di me”.

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Tra carriera e radici familiari

Herzigova era già una delle modelle più note al mondo quando incontrò Marsiaj, grazie anche al successo internazionale dello spot Wonderbra degli anni Novanta e alle successive esperienze televisive, tra cui il Festival di Sanremo. Marsiaj appartiene a una famiglia storica dell’industria torinese: il padre Giorgio è fondatore e presidente di Sabelt, azienda specializzata in componenti per la sicurezza nei veicoli da competizione.

Per la modella si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi, durato tra il 1996 e il 1998.

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