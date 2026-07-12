Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj, nozze a Torino

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino con una cerimonia riservata tra Chiesa di San Vito e Palazzo Carignano. Una storia lunga oltre vent’anni, coronata dopo tre figli. La modella ha scelto un abito bianco essenziale, mentre l’imprenditore torinese l’ha accompagnata in blu notte. Un evento scandito in più momenti, tra rito religioso e ricevimento nel cuore della città Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj hanno detto sì a Torino, scegliendo una cerimonia discreta nella Sala Plebisciti di Palazzo Carignano. La top model ceca si è presentata con un abito bianco morbido, lungo sopra la caviglia, capelli raccolti e bouquet coordinato. Accanto a lei l’imprenditore, in abito blu notte, l’ha accompagnata sottobraccio salutando amici e invitati.

Il rito religioso e la festa nel centro storico Le nozze si sono articolate in più momenti. Il rito religioso è stato celebrato nel pomeriggio di sabato 11 luglio, poco dopo le 17, nella Chiesa di San Vito. Poi il trasferimento nel centro cittadino, con la prosecuzione della celebrazione al Museo del Risorgimento, nella Sala Plebisciti di Palazzo Carignano. Una giornata pensata in più tappe, tra sacro e conviviale, che ha coinvolto familiari e una cerchia ristretta di ospiti.

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Una storia lunga venticinque anni Il matrimonio arriva dopo una relazione iniziata oltre vent’anni fa, nel 2001 a Varigotti, in Liguria. Da allora la coppia ha costruito una famiglia con tre figli: George, 18 anni, Philipe, 15, ed Edward, 12. Negli ultimi giorni, Herzigova aveva condiviso sui social un momento privato, pubblicando un video in cui balla in cucina, accompagnato dalla frase: “Porta fuori il meglio di me”.

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