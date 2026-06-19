The Wall, Max Giusti è il conduttore della nuova edizione

Cambio al timone per The Wall: il game show torna su Canale 5 dopo sette anni di assenza e questa volta a guidarlo non sarà Gerry Scotti, storico conduttore delle prime edizioni, ma Max Giusti. Il programma, in onda dal 13 luglio nella fascia preserale, prende il posto di Avanti un altro! di Paolo Bonolis nel rinnovamento estivo della rete Mediaset
Sette anni dopo, The Wall torna in tv. A condurre la nuova edizione, su Canale 5 dal 13 luglio, non sarà però Gerry Scotti ma Max Giusti.
Un nuovo conduttore per un format che torna dopo sette anni
The Wall, adattamento italiano del celebre quiz internazionale con il grande tabellone luminoso da cui scendono le sfere che determinano il destino economico dei concorrenti, è andato in onda su Canale 5 tra il 2017 e il 2019 sotto la guida di Gerry Scotti.
Dopo un lungo periodo di assenza, il programma torna in tv con Max Giusti alla conduzione, il quale eredita così un secondo game show dal collega, dopo aver già raccolto in passato il testimone di Scotti su un altro fronte.
Le registrazioni della nuova edizione sono già state completate, compresa una puntata zero girata in Grecia alla presenza dello stesso Scotti, e gli episodi andranno in onda sette giorni su sette per tutta l'estate, fino a settembre.
Sul fronte produttivo, la novità riguarda anche il dietro le quinte: dopo le edizioni precedenti curate da Endemol Shine Italy, il programma passa ora nelle mani di Fremantle, scelta che si inserisce nella strategia di rinnovamento avviata da Mediaset su alcuni dei suoi format storici. Tra gli aggiornamenti annunciati figurano una scenografia rinnovata con effetti visivi più moderni e un ritmo narrativo più serrato e spettacolare, pur mantenendo intatto il meccanismo originale del gioco, basato su domande di cultura generale capaci di far crescere o ridurre drasticamente il montepremi dei concorrenti.
Una sfida nel preserale contro Reazione a Catena
L'arrivo di Giusti a The Wall si inserisce in un più ampio riassetto del preserale di Canale 5, una delle fasce più complicate per la rete ammiraglia Mediaset in questa stagione. Il conduttore romano prende infatti il posto di Paolo Bonolis e del suo Avanti un altro!, che chiude un'edizione difficile, schiacciata negli ascolti dalla concorrenza di Reazione a Catena su Rai1. Per Giusti si tratta di una nuova occasione dopo l'esperienza non fortunata con Caduta Libera, anch'esso incapace di reggere il confronto con L'Eredità prima e con Reazione a Catena poi.
Resta invece confermata, contrariamente a molte previsioni della vigilia, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti nell'access prime time, segno della fiducia di Mediaset nei risultati ottenuti dal programma nella sfida quotidiana contro Affari Tuoi e Stefano De Martino.
L'approdo di Giusti a The Wall rappresenta dunque un passaggio significativo nel percorso professionale del conduttore, chiamato a tentare di risollevare le sorti di una fascia oraria che la rete fatica a presidiare con continuità da diverse stagioni.