Borse, per San Pedro Bags l'estate 2026 è boho chic

Tra leggerezza e stile autentico, rafia e pelle, materiali che diventano più belli col tempo. Alessandra Di Cola e Federica Saladino, le socie fondatrici del marchio italiano di pelletteria San Pedro Bags, raccontano le ispirazioni dello stile della stagione in corso, attraverso i must-have della collezione Spring/Summer 2026 - L'intervista
A ogni stagione nella moda tocca decidere da quale parte stare: seguire le tendenze oppure no. Se parliamo di accessori, però, è più facile.
Le borse, per esempio, possono essere scelte per essere di moda nel tempo, con caratteristiche che le facciano durare, in termini di materiali e soprattutto di stile.
Alessandra Di Cola e Federica Saladino, ideatrici e anime del marchio italiano di pelletteria San Pedro Bags, hanno trovato la loro formula per distinguersi tra i brand indipendenti, che oggi hanno una identità sia fisica che digitale.
La linea creativa mescola artigianalità, estetica funzionale e ascolto, quest'ultimo un elemento essenziale per capire cosa vuole chi cerca una borsa.
Chi ama le borse lo sa: quando si trova la borsa perfetta, spesso si finisce per indossarla per una intera stagione. Qualche volta, anche per quella (quelle?) successive.
Un'estate di borse di pelle e paglia
Che tipo di estate è questa, per voi? Rock e boho chic oppure sofisticata?
“Diremmo un'estate all'insegna della sofisticatezza rilassata, un’estate fatta di eleganza spontanea, tessuti naturali, colori caldi e dettagli ricercati ma mai eccessivi. Ci piace l’idea di una donna che non ha bisogno di ostentare. Se dovessimo scegliere tra rock e boho, ci sentiamo più vicine al boho contemporaneo: libero, femminile e raffinato.”
Le vostre borse dell'estate hanno una forte identità estetica: frange, borchie e cromie decise.
"È una collezione che nasce dal desiderio di esprimere energia, libertà e autenticità attraverso il colore e le forme, borse che sono delle vere e proprie compagne di avventure estive, giorni assolati e splendide serate. Il secchiello in rafia e pelle e la borsa a spalla in pelle scamosciata con le frange lunghe che oscillano a ogni passo rappresentano un incontro tra manifattura artigianale e stile contemporaneo".
Quando un'idea diventa realtà, poi, si traduce in materiali. Per voi, pelle e paglia.
“Crediamo che l’estate 2026 segni un ritorno ai materiali autentici. Pelle e paglia rappresentano due anime complementari: la pelle racconta qualità, durata e carattere, mentre la paglia richiama leggerezza, vacanze e artigianalità. Le donne oggi cercano accessori che abbiano una storia e che trasmettano una sensazione di naturalezza. Per questo vediamo un crescente interesse verso materiali che invecchiano bene e diventano ancora più belli con il tempo.”
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Per l'inverno? Il lusso discreto
Scorriamo tante immagini e desideriamo spesso molti più prodotti di quanti ne abbiamo bisogno e riusciamo effettivamente a sfruttare. I trend virali continueranno ad orientare gli acquisti?
“Assisteremo a una forte ricerca di essenzialità, già da questo inverno. Dopo anni di tendenze molto veloci, le persone stanno tornando verso prodotti senza tempo".
Come immaginate i mesi che verrano?
"Per l’inverno proporremo linee morbide, volumi avvolgenti, pellami importanti e colori profondi come bordeaux, cioccolato, verde bosco e tabacco. L’ispirazione sarà quella del lusso discreto: oggetti belli perché ben fatti, non perché appariscenti. Questo è il messaggio più bello che riceviamo dalle nostre clienti. Molte ci dicono che apprezzano il fatto che le borse San Pedro siano riconoscibili senza essere urlate. È probabilmente il complimento più bello che possiamo ricevere".
©Getty
I sandali di tendenza per l'estate 2026. FOTO
Non c'è partita: l'infradito è il sandalo dell'estate 2026, una stagione da vivere all'insegna della comodità e delle creazioni artigianali, ricche di dettagli sofisticati. I modelli rasoterra sono i più indicati per chi è ancora in città e in vacanza si indossano dal mattino alla sera. Le ciabattine (anche col tacco) sono un vero must-have. Le creazioni di vinile sono un'aggiunta divertente alla scarpiera. I nostri modelli preferiti, dalle passerelle di New York a quelle di Parigi A cura di Vittoria Romagnuolo