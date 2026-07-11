Borse, per San Pedro Bags l'estate 2026 è boho chic

A ogni stagione nella moda tocca decidere da quale parte stare: seguire le tendenze oppure no. Se parliamo di accessori, però, è più facile. Le borse , per esempio, possono essere scelte per essere di moda nel tempo , con caratteristiche che le facciano durare, in termini di materiali e soprattutto di stile. Alessandra Di Cola e Federica Saladino , ideatrici e anime del marchio italiano di pelletteria San Pedro Bags , hanno trovato la loro formula per distinguersi tra i brand indipendenti, che oggi hanno una identità sia fisica che digitale. La linea creativa mescola artigianalità , estetica funzionale e ascolto , quest'ultimo un elemento essenziale per capire cosa vuole chi cerca una borsa. Chi ama le borse lo sa: quando si trova la borsa perfetta , spesso si finisce per indossarla per una intera stagione . Qualche volta, anche per quella (quelle?) successive.

Un'estate di borse di pelle e paglia

Che tipo di estate è questa, per voi? Rock e boho chic oppure sofisticata?

“Diremmo un'estate all'insegna della sofisticatezza rilassata, un’estate fatta di eleganza spontanea, tessuti naturali, colori caldi e dettagli ricercati ma mai eccessivi. Ci piace l’idea di una donna che non ha bisogno di ostentare. Se dovessimo scegliere tra rock e boho, ci sentiamo più vicine al boho contemporaneo: libero, femminile e raffinato.”



Le vostre borse dell'estate hanno una forte identità estetica: frange, borchie e cromie decise.

"È una collezione che nasce dal desiderio di esprimere energia, libertà e autenticità attraverso il colore e le forme, borse che sono delle vere e proprie compagne di avventure estive, giorni assolati e splendide serate. Il secchiello in rafia e pelle e la borsa a spalla in pelle scamosciata con le frange lunghe che oscillano a ogni passo rappresentano un incontro tra manifattura artigianale e stile contemporaneo".



Quando un'idea diventa realtà, poi, si traduce in materiali. Per voi, pelle e paglia.

“Crediamo che l’estate 2026 segni un ritorno ai materiali autentici. Pelle e paglia rappresentano due anime complementari: la pelle racconta qualità, durata e carattere, mentre la paglia richiama leggerezza, vacanze e artigianalità. Le donne oggi cercano accessori che abbiano una storia e che trasmettano una sensazione di naturalezza. Per questo vediamo un crescente interesse verso materiali che invecchiano bene e diventano ancora più belli con il tempo.”