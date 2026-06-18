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Kylie Jenner in vacanza in Sardegna (su uno yacht da 50 milioni di dollari)

Spettacolo
Instagram @kyliejenner

L'influencer ha trascorso alcuni giorni a bordo di un superyacht da 72 metri ancorato al largo di Porto Cervo, documentando il soggiorno con un post su Instagram che ha raccolto milioni di interazioni

La Sardegna torna al centro del jet set internazionale. Questa volta a scegliere le acque cristalline di Porto Cervo è stata Kylie Jenner, 28 anni, imprenditrice e star dei social con oltre 382 milioni di follower su Instagram.

Le vacanze in Sardegna di Kylie Jenner

Kylie Jenner ha trascorso alcuni giorni a bordo di un superyacht da 72 metri - battezzato Alo Voyage e stimato intorno ai 50 milioni di dollari - in collaborazione con il brand californiano di athleisure Alo, già noto per aver organizzato esperienze simili per altri influencer d'élite durante il Gran Premio di Monaco.

 

Mercoledì 17 giugno Kylie ha condiviso con i suoi follower un post in cui la si vede ballare, allenarsi su un reformer Pilates, rilassarsi al sole e mangiare frutta fresca sul ponte dello yacht, con il mare sardo a fare da sfondo. Il contenuto, in collaborazione con Alo, ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando commenti entusiasti da parte dei fan. Un'operazione di branded content che coniuga lifestyle aspirazionale e promozione in modo ormai collaudato per Jenner, capace di trasformare qualunque momento di vita quotidiana - anche in vacanza - in una campagna da milioni di visualizzazioni.

Uno yacht a cinque stelle sull'isola dei vip

L'imbarcazione ospita dotazioni degne di un resort di lusso: palestra attrezzata, zona massaggi, sauna, hammam, vasca per l'immersione in acqua fredda e spazi dedicati a Pilates, yoga e sound bowl healing. Un tempio galleggiante del benessere, in linea con i valori del brand che ha organizzato il viaggio. 

 

La scelta della Sardegna non è casuale: l'isola è da anni una delle mete privilegiate del turismo superyacht internazionale, capace di attrarre imbarcazioni dal valore complessivo di miliardi di dollari ogni stagione estiva. Porto Cervo, in particolare, rappresenta uno dei punti di attracco più esclusivi del Mediterraneo.

 

Per Kylie, il soggiorno sardo arriva dopo un inizio estate già intenso: il viaggio ai Turks and Caicos con Kylie Cosmetics, le partite dei New York Knicks seguite in tribuna accanto al fidanzato Timothée Chalamet e il lancio della campagna estiva del suo brand di moda Khy. La Sardegna, evidentemente, era il meritato capitolo successivo.

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