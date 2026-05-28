Stefano Nazzi: "Ecco perché il gruppo diventa la miccia del male"

Gli omicidi di Desirée Piovanelli, Federico Aldrovandi e Luca Sacchi hanno in comune le responsabilità di individui che, però, nei gruppi si dissolvono. Negli episodi della docuserie Nazzi Racconta in onda in esclusiva il 29 e il 30 maggio alle ore 22.30 su Sky Crime, Stefano Nazzi ripercorre la storia della quattordicenne uccisa il 28 settembre 2002 a Leno da un gruppo di coetanei. L'elemento più terribile? La presenza di un adulto, perché il gruppo fonde i confini e abbatte i limiti, senza spazio per i rimorsi