Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Stefano Nazzi: "Ecco perché il gruppo diventa la miccia del male"

Elena Pomè

Elena Pomè

Gli omicidi di Desirée Piovanelli, Federico Aldrovandi e Luca Sacchi hanno in comune le responsabilità di individui che, però, nei gruppi si dissolvono. Negli episodi della docuserie Nazzi Racconta in onda in esclusiva il 29 e il 30 maggio alle ore 22.30 su Sky Crime, Stefano Nazzi ripercorre la storia della quattordicenne uccisa il 28 settembre 2002 a Leno da un gruppo di coetanei. L'elemento più terribile? La presenza di un adulto, perché il gruppo fonde i confini e abbatte i limiti, senza spazio per i rimorsi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ