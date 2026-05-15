Nel silenzio dell'Umbria, tra le colline che circondano Assisi, Micaela Ramazzotti ha pronunciato il suo secondo sì.

L'attrice romana ha sposato il personal trainer Claudio Pallitto il 12 maggio in una cerimonia civile blindatissima, all'interno di un castello medievale scelto per la sua discrezione e lontano dai rumori del gossip.

I festeggiamenti si sono articolati in due giorni, con una lista di invitati ridottissima: familiari stretti, pochi amici selezionatissimi e i figli di entrambi.

Una storia nata sul set

Ramazzotti e Pallitto si sono conosciuti nel 2022 sul set di Felicità, film che ha segnato il debutto alla regia dell'attrice. Pallitto aveva inviato un video di provino per ottenere una piccola parte nel film, ed era entrato nel progetto come attore. Nella vita fa il personal trainer ed è titolare di una palestra a Roma. Il legame tra i due è cresciuto lentamente: l'attrice ha raccontato a Vanity Fair che dopo il set erano passati mesi prima che lo chiamasse per allenarsi, quasi come se il cuore avesse preso tempo prima di ammettere quello che stava succedendo.

L'amore è maturato con gradualità, "come un motore diesel", ha detto la stessa Ramazzotti a Belve. Una storia costruita nell'ombra, lontana dai riflettori, che nel tempo è diventata un punto fermo. "Ho ritrovato la mia bussola", aveva confessato l'attrice in un'intervista al Filming Italy Sardegna Festival. Per lei questo matrimonio segna una ripartenza vera, dopo la lunga e complicata separazione dal regista Paolo Virzì.

Il racconto della cerimonia

"La felicità spaventa più della follia. Sembra un film ma è tutto vero": così si legge nel primo dei tanti post che, sui social, raccontano il matrimonio di Micaela Ramazzotti, pubblicato in esclusiva su Vogue. Tra le immagini, spicca lo scatto con sua figlia, corredato da una dolce dedica: "Amore mio la tua mamma ti dice grazie. Mi hai accompagnata in questa giornata indimenticabile piena di felicità. Con il cuore in gola i lacrimoni trattenuti, le gambe traballanti e i sorrisoni mi hai affidata a Claudio. Le nostre mani strette e i tuoi occhi color mare. Sei bellissima così ironica e divertente profonda sempre. Mi hai letto una lettera davanti a tutti quanti che mi ha riempito il cuore. Ferma immobile ad ammirarti, Anna". La wedding planner che si è occupata della cerimonia, Anna Chiatto, ha invece raccontato: "Se volete sapere com’è andata, siete nel posto giusto: abbiamo cambiato lo stile, il numero degli ospiti, il luogo e tutto quello che era stato precedentemente pensato perché non rappresentava più Micaela e Claudio. In soli tre mesi abbiamo realizzato quello che di solito richiede un anno di lavoro. Non era solo perché sentivamo la pressione del ritorno mediatico che avrebbe avuto, ma perché volevamo di più. Volevamo che parlasse della nostra coppia, che raccontasse una storia, che fosse davvero personalizzato.

Durante il processo, non abbiamo solo messo insieme un progetto, ma ci siamo emozionati e l’entusiasmo ci faceva alzare l’asticella ogni volta di più".