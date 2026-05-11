Matrimonio segreto per Rudy Zerbi: chi è la moglie Grace Raccah

Da anni presenza fissa tra i professori di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi torna al centro dell’attenzione non per le dinamiche del talent di Canale 5, ma per una svolta nella sua vita privata. Dopo relazioni importanti che hanno segnato il suo percorso personale e familiare, il produttore musicale ha detto sì alla compagna Grace Raccah con una cerimonia celebrata in forma strettamente privata. Negli ultimi mesi Zerbi aveva raccontato pubblicamente la serenità ritrovata accanto alla compagna, sottolineando il clima familiare costruito insieme e il forte equilibrio raggiunto nella relazione.

un matrimonio lontano dai riflettori

Le nozze sono state celebrate domenica 10 maggio alle porte di Roma con rito ebraico, in omaggio alle origini della sposa. Per Zerbi si tratterebbe del terzo matrimonio, dopo le precedenti relazioni da cui sono nati i suoi figli. Tra lui e Grace Raccah ci sono ventidue anni di differenza, un aspetto che, almeno stando alle indiscrezioni, non avrebbe mai inciso sulla solidità del rapporto. Grace è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, cofondatore del marchio di abbigliamento Dan John. Di lei si conoscono pochi dettagli: vive a Roma, ha una figlia ed è legata a Zerbi dal 2023. La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando l’esposizione mediatica.