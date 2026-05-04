Un organismo vivo e in continua trasformazione, dove le eccellenze del territorio si intrecciano in una visione di rete unica nel suo genere, facendo di Catania un laboratorio multidisciplinare di arti, relazioni e futuro. Nasce da questa idea Catania Contemporanea / FIC Festival, ideato nel 2018 da Scenario Pubblico, che dal 29 aprile al 10 maggio 2026 torna con 38 eventi e circa 200 artisti italiani e internazionali, confermandosi come esperienza diffusa e immersiva dedicata alle arti contemporanee. Questa settima edizione segna un importante cambio di passo: la nascita di un Comitato promotore che unisce le eccellenze culturali della città (Scenario Pubblico, Teatro Stabile, Istituto Bellini, Università) sotto la direzione artistica di Roberto Zappalà. Il tema portante sarà la gentilezza, con un programma diffuso che abiterà piazze, parchi, chiese e teatri.