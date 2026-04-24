Giornata Internazionale della Danza: l'evento in Piazza del Plebiscito

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"Napoli città danzante", l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza

Spettacolo

Il Teatro di San Carlo e il comune di Napoli festeggeranno la Giornata Internazionale della Danza con un evento in Piazza del Plebiscito mercoledì 29 aprile 2026

Un grande palcoscenico e una grande piazza ad accoglierlo. Il Teatro di San Carlo e il comune di Napoli festeggeranno la Giornata Internazionale della Danza con un grande evento in Piazza del Plebiscito mercoledì 29 aprile 2026. “Napoli Città Danzante” – questo il nome della manifestazione – arriva alla seconda edizione dopo il debutto dello scorso anno all’interno delle celebrazioni di Napoli2500_Napoli Millenaria.

Il programma 

Gli allievi della Scuola di Ballo e alcuni docenti eseguiranno performance estemporanee e corali ispirate ai vari stili sotto la guida di Renato Zanella, direttore della Scuola del Lirico partenopeo, la prima accademia di arte coreutica in Italia, fondata nel 1812. L’esibizione sarà accompagnata anche da dj e musica dal vivo.

L’evento è dedicato a Napoli Capitale dello Sport in collaborazione con l’assessorato comunale allo Sport. L’inizio è previsto per le 15 e ad ogni partecipante è chiesto di indossare un abbigliamento specifico per essere parte integrante della coreografia visiva che animerà la piazza: t-shirt bianca, blu jeans e scarpe da ginnastica. Una scelta che riecheggia il leitmotiv della giornata: “2026: la danza siamo noi”.

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