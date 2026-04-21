Christina Applegate rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale

“Grazie per l’ondata di affetto e di auguri”. In un post Instagram, l’attrice Christina Applegate , 54 anni, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo il ricovero in ospedale della scorsa settimana, sul quale però non ha fornito ulteriori dettagli. “I problemi di salute sono una costante per me, ma sono una ragazza forte e ogni giorno sto meglio”, ha scritto nella didascalia che accompagna la foto di una tazza da tè bianca appoggiata sul suo memoir You With the Sad Eyes. “Mi prendo un momento per concentrarmi sulla mia salute, ma tornerò presto con altro da dire”. Nel 2021 l'attrice aveva annunciato di aver ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla . L’attrice aveva iniziato a manifestare i primi sintomi, come intorpidimento e cedimenti alle gambe, già da sette anni prima. Applegate ha parlato dei suoi sintomi anche nel podcast MeSsy, che conduce con l’amica Jamie Lynn Sigler, attrice della serie tv I Soprano, che nel 2016 aveva a sua volta rivelato di aver ricevuto la diagnosi della stessa malattia. A febbraio, l’attrice ha inoltre annunciato il lancio di una comunità online per le persone colpite da sclerosi multipla, Next in MS.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata il 25 novembre 1971 a Los Angeles, in California, l’attrice Christina Applegate è figlia del produttore discografico Robert Applegate e della cantante e attrice Nancy Priddy. Ha debuttato da bambina nella soap opera I giorni della nostra vita e, negli anni successivi, ha partecipato a diverse produzioni televisive, compresa la sit-com Sposati...con figli, dove ha interpretato per 10 anni il ruolo di Kelly Bundy. Ha poi recitato nei film ...Non dite a mamma che la babysitter è morta! (1991), Mars Attacks! (1996) di Tim Burton, Il grande colpo (1998) con Mark Wahlberg, La cosa più dolce... (2002) e Una hostess tra le nuvole (2003). Nel 2007 è stata la protagonista della serie tv Samantha chi?, dove il personaggio che interpretava, rimasto in coma otto giorni, al risveglio non ricorda più nulla e deve ricominciare tutto da capo. È stata inoltre tra le creatrici del gruppo Pussycat Dolls insieme all’amica, ballerina e coreografa Robin Antin e ne ha fatto parte come ballerina dagli inizi nel 1993 fino al 2000. Nel 2008, la rivista People aveva riferito che l’attrice aveva ricevuto la diagnosi di cancro al seno, poi confermata dal suo manager, che aveva a sua volta dichiarato: “Alla signora Christina Applegate è stata diagnosticata un tumore al seno in fase iniziale. Grazie alla diagnosi precoce, ottenuta tramite una risonanza magnetica prescritta dal medico, il cancro non è pericoloso per la vita. Christina sta seguendo la terapia raccomandata sai suoi medici e guarirà compltamente”. Poco dopo era stata annunciato la rimozione del tumore con una doppia mastectomia e la previsione di una. chirurgia ricostruttiva per gli otto mesi successivi. Nel 2003 l’attrice è stata portavoce del Lee National Denim Day, che raccoglie denaro per la ricerca del cancro alla mammella, mentre nel 2009 è apparsa nello speciale televisivo Stand Up to Cancer per la raccolta fondi della ricerca sul cancro e ha fondato la fondazione Right Action for Women, deducata allo screening del tumore al seno.