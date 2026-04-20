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Morto Gianni Sallustro, direttore del Teatro Instabile di Napoli. Aveva 55 anni

Spettacolo
Foto tratta dal profilo Facebook di Gianni Sallustro

L'attore e regista napoletano è scomparso improvvisamente la notte scorsa, domenica 19 aprile all'età di 55 anni. Sconosciute a ora le cause della prematura scomparsa. L'allarme è stato dato dai familiari. L’annuncio è stato diffuso anche tramite i social ufficiali del Teatro Instabile di Napoli

L'attore e regista napoletano Gianni Sallustro è mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari la notte scorsa, domenica 19 aprile, nella sua abitazione. Aveva 55 anni e al momento non sono note le cause della sua prematura scomparsa. L'allarme è stato dato dai familiari che lo hanno trovato senza vita e che invano hanno cercato di rianimarlo.

 

I funerali sono attesi domani, martedì 21 aprile alle ore 16, nella chiesa di San Gennarello a Ottaviano.


Nato a San Giuseppe Vesuviano e residente a Ottaviano, il maestro, classe 1971, era atteso in occasione della Festa della Liberazione il 25 e 26 aprile, proprio al Teatro Instabile Napoli, con il suo spettacolo dal titolo Io non dimentico, pièce tratta dalla Trilogia del Male di Antonio Masullo prodotta da Talentum production.

 

Il mondo dello spettacolo partenopeo perde un grande artista e gli allievi dell'Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema da lui creata si stringono al dolore dei suoi cari. 



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