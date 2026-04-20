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Sky e NOW portano Beverly Hills, 90210 sul tram a Milano per un tuffo negli anni ’90

Spettacolo
Sky/Getty

Un tram speciale per rivivere le atmosfere iconiche di Beverly Hills, 90210. Il 25 e 26 aprile Sky e NOW portano a Milano un’esperienza immersiva dedicata al teen drama simbolo degli anni ’90, tra nostalgia, cultura pop e riferimenti alla serie. L’iniziativa accompagna la disponibilità completa di tutte le stagioni, per la prima volta dopo 25 anni, in versione rimasterizzata in HD

Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie, emozioni – e outfit – diventati simbolo di un’epoca. Beverly Hills, 90210 torna protagonista a Milano grazie a un’esperienza immersiva firmata Sky e NOW, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Per due giorni, nel centro cittadino, un tram speciale riporterà in vita l’atmosfera della California degli anni ’90, celebrando una delle serie più iconiche della cultura pop e fenomeno televisivo globale.

Dal centro di Milano alle atmosfere californiane

Il tram partirà da Piazza Castello 2 ed effettuerà corse continue entrambi i giorni dalle 11.00 alle 20.00. A bordo, i passeggeri vivranno un viaggio immersivo tra atmosfere, personaggi ed emozioni della serie, in un percorso pensato per fan e curiosi che vogliono riscoprire suggestioni, musica e immaginario degli anni ’90. All’interno del tram, i passeggeri potranno ordinare drink personalizzati ispirati al celebre diner della serie, il Peach Pit. Non mancheranno photo opportunity dedicate per immortalare le vibes californiane dell’epoca, la possibilità di ritrovare i personaggi più amati e di ritirare, fino a esaurimento scorte, gadget esclusivi a tema. Brenda o Kelly? Una nostalgia che unisce le generazioni

L’esperienza è anche un invito a tornare a scegliere da che parte stare: #TeamBrenda o #TeamKelly? #TeamBrandon o #TeamDylan? Un gioco che richiama una serie capace di influenzare moda, linguaggio e immaginario collettivo, diventando un vero simbolo degli anni ’90.

Approfondimento

"Beverly Hills - 90210" torna in versione HD su Sky

Come partecipare

Per salire a bordo del tram è necessario prenotare il proprio slot sul sito dedicato:
L’appuntamento è a Milano, sul tram dei ricordi, per rivivere le emozioni di Beverly Hills, 90210 e riscoprirne tutte le stagioni disponibili su Sky Italia e in streaming su NOW.

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Approfondimento

Non solo Dawson's Creek, 15 serie tv anni '90 da guardare e riguardare

Tutte le stagioni su Sky e in streaming su NOW

L’iniziativa accompagna il ritorno di Beverly Hills, 90210 per intero su Sky e in streaming su NOW. Per la prima volta dopo 25 anni, tutte le stagioni della serie sono disponibili in un’inedita versione rimasterizzata in HD, permettendo di riscoprire uno dei titoli che ha segnato l’immaginario di un’intera generazione

FOTOGALLERY

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Tutti i personaggi e il cast di Beverly Hills 90210. FOTO

Il 7 agosto in America debutterà il revival della storica serie tv. Il titolo sarà BH90210. Ecco i protagonisti e le loro nuove storie. LA FOTOGALLERY

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