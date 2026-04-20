Un tram speciale per rivivere le atmosfere iconiche di Beverly Hills, 90210. Il 25 e 26 aprile Sky e NOW portano a Milano un’esperienza immersiva dedicata al teen drama simbolo degli anni ’90, tra nostalgia, cultura pop e riferimenti alla serie. L’iniziativa accompagna la disponibilità completa di tutte le stagioni, per la prima volta dopo 25 anni, in versione rimasterizzata in HD

Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie, emozioni – e outfit – diventati simbolo di un’epoca. Beverly Hills, 90210 torna protagonista a Milano grazie a un’esperienza immersiva firmata Sky e NOW, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Per due giorni, nel centro cittadino, un tram speciale riporterà in vita l’atmosfera della California degli anni ’90, celebrando una delle serie più iconiche della cultura pop e fenomeno televisivo globale.

Dal centro di Milano alle atmosfere californiane Il tram partirà da Piazza Castello 2 ed effettuerà corse continue entrambi i giorni dalle 11.00 alle 20.00. A bordo, i passeggeri vivranno un viaggio immersivo tra atmosfere, personaggi ed emozioni della serie, in un percorso pensato per fan e curiosi che vogliono riscoprire suggestioni, musica e immaginario degli anni ’90. All’interno del tram, i passeggeri potranno ordinare drink personalizzati ispirati al celebre diner della serie, il Peach Pit. Non mancheranno photo opportunity dedicate per immortalare le vibes californiane dell’epoca, la possibilità di ritrovare i personaggi più amati e di ritirare, fino a esaurimento scorte, gadget esclusivi a tema. Brenda o Kelly? Una nostalgia che unisce le generazioni L’esperienza è anche un invito a tornare a scegliere da che parte stare: #TeamBrenda o #TeamKelly? #TeamBrandon o #TeamDylan? Un gioco che richiama una serie capace di influenzare moda, linguaggio e immaginario collettivo, diventando un vero simbolo degli anni ’90. Approfondimento "Beverly Hills - 90210" torna in versione HD su Sky

Come partecipare Per salire a bordo del tram è necessario prenotare il proprio slot sul sito dedicato:

L’appuntamento è a Milano, sul tram dei ricordi, per rivivere le emozioni di Beverly Hills, 90210 e riscoprirne tutte le stagioni disponibili su Sky Italia e in streaming su NOW. Approfondimento Non solo Dawson's Creek, 15 serie tv anni '90 da guardare e riguardare