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Spettacolo

Les Étoiles a Milano, l’omaggio a Luciana Savignano e il trionfo del gesto sul virtuosismo

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini

Il Gala, ideato da Daniele Cipriani, è tornato al Teatro Arcimboldi. Cuore di questa 22esima edizione una nuova creazione firmata dal duo Riva&Repele per Luciana Savignano, tra le più grandi stelle della storia. I due coreografi e danzatori sono stati protagonisti anche di una nuova e irresistibile versione del "Don Chisciotte". Un talento creativo e interpretativo, il loro, capace di conquistare il pubblico senza bisogno di salti o giri strabilianti ma con la sola capacità di parlare all’anima. La recensione 

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