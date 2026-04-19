Il Gala, ideato da Daniele Cipriani, è tornato al Teatro Arcimboldi. Cuore di questa 22esima edizione una nuova creazione firmata dal duo Riva&Repele per Luciana Savignano, tra le più grandi stelle della storia. I due coreografi e danzatori sono stati protagonisti anche di una nuova e irresistibile versione del "Don Chisciotte". Un talento creativo e interpretativo, il loro, capace di conquistare il pubblico senza bisogno di salti o giri strabilianti ma con la sola capacità di parlare all’anima. La recensione