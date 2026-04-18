Morta Nadia Fares, l’attrice e modella francese aveva 57 anni

È deceduta ieri all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata domenica scorsa dopo essere stata trovata priva di sensi in una piscina di Parigi. Aveva partecipato anche a "Poliziotti" del 1995 di Giulio Base, con Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart

È morta ieri all’età di 57 anni l 'attrice e modella francese Nadia Fares , trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. A darne notizia all'Afp sono state le figlie Cylia e Shana Chasman. “È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Fares, avvenuta questo venerdì. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre che abbiamo appena perso", hanno scritto.

Ricoverata dopo un malore in piscina, aperta un’inchiesta



Fares è morta all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata domenica dopo un malore accusato mentre si allenava in acqua in un club privato di Rue Blanche, nel nono arrondissement di Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’11 aprile avrebbe improvvisamente perso conoscenza, rimanendo immersa per alcuni minuti, prima dell’intervento di due presenti che l’hanno soccorsa e affidata ai sanitari.



La carriera



L’attrice avrebbe dovuto iniziare a settembre le riprese del suo primo lungometraggio come sceneggiatrice e regista. "Grazie al duro lavoro, all'introspezione e alla pura determinazione ho trovato una squadra fantastica: stiamo lavorando insieme a una commedia d'azione con Tf1 Studios", aveva spiegato in un'intervista pubblicata a gennaio, nella quale aveva anche rivelato di essersi sottoposta nel 2007 a un "intervento chirurgico al cervello a causa di un aneurisma piuttosto grande: una bomba a orologeria che doveva essere trattata con urgenza". "E in quattro anni ho subito tre interventi al cuore", aveva aggiunto l'attrice affermando di nuotare quattro volte a settimana. Nata nel 1968 a Marrakech, Fares è cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi per intraprendere la carriera artistica. Ha debuttato nel cinema negli anni ’90, lavorando con registi di fama come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin. Ha partecipato anche a "Poliziotti" del 1995 di Giulio Base, con Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart.