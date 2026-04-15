L’attrice francese Nadia Farès, 57 anni, si trova in condizioni critiche dopo un grave incidente avvenuto in una piscina a Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’11 aprile la donna stava allenandosi in acqua con pinne e tavoletta quando ha improvvisamente perso conoscenza, rimanendo immersa per alcuni minuti. Due persone presenti nella vasca si sono accorte dell’accaduto e sono intervenute tempestivamente: l’hanno portata fuori dall’acqua, adagiata sui gradini e hanno subito chiamato i soccorsi, iniziando le manovre di rianimazione. I sanitari, giunti sul posto, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière Hospital, dove è stata rianimata. Al momento, secondo le ultime notizie, l’attrice si trova in coma.