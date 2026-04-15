In coma Nadia Farès, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina a ParigiSpettacolo
La 57enne è stata soccorsa dopo essere rimasta sott’acqua per diversi minuti durante un allenamento. Trasportata d’urgenza in ospedale, è ora ricoverata in condizioni gravissime
L’attrice francese Nadia Farès, 57 anni, si trova in condizioni critiche dopo un grave incidente avvenuto in una piscina a Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’11 aprile la donna stava allenandosi in acqua con pinne e tavoletta quando ha improvvisamente perso conoscenza, rimanendo immersa per alcuni minuti. Due persone presenti nella vasca si sono accorte dell’accaduto e sono intervenute tempestivamente: l’hanno portata fuori dall’acqua, adagiata sui gradini e hanno subito chiamato i soccorsi, iniziando le manovre di rianimazione. I sanitari, giunti sul posto, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière Hospital, dove è stata rianimata. Al momento, secondo le ultime notizie, l’attrice si trova in coma.
Le indagini
La polizia parigina ha avviato accertamenti sull’accaduto, analizzando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nel centro sportivo. Nata nel 1968, Nadia Farès ha raggiunto la notorietà internazionale nel 2000 grazie al film I fiumi di porpora, diretto da Mathieu Kassovitz, in cui recitava accanto a Jean Reno e Vincent Cassel. Il thriller, tratto dal romanzo di Jean-Christophe Grangé, ottenne grande successo in Europa. Negli ultimi anni era tornata sullo schermo anche nella serie Marseille, produzione Netflix con Gérard Depardieu. Tra i lavori più recenti figura il film Toujours Possible, diretto da Jacques Ouaniche, in cui ha recitato insieme a Amanda Lear.