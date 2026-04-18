Cinema e scuola, accordo triennale tra Giffoni e Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Giffoni consolidano la loro collaborazione con la firma di un Protocollo d’Intesa triennale siglato a Roma dal ministro Giuseppe Valditara e dal direttore generale Jacopo Gubitosi. All’incontro ha partecipato anche una delegazione di sedici studenti dell’Istituto “Gian Camillo Glorioso” di Giffoni Valle Piana, a testimonianza del legame tra il territorio e il progetto culturale. L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra scuola e linguaggio audiovisivo, riconoscendo al cinema un ruolo centrale nello sviluppo del pensiero critico, della creatività e della partecipazione attiva degli studenti.

Il cinema entra nelle scuole

L’intesa prevede nuove opportunità formative per le scuole, tra cui la realizzazione di contenuti audiovisivi, la partecipazione al festival School Experience e percorsi di aggiornamento per docenti. Sono inoltre previsti progetti legati all’alternanza scuola-lavoro, al contrasto di bullismo e cyberbullismo, allo sviluppo delle competenze digitali e all’uso dell’intelligenza artificiale. Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi dell’inclusione, della parità di genere e alla lotta contro la dispersione scolastica. Una collaborazione che si inserisce in un percorso lungo oltre cinquant’anni e che oggi coinvolge migliaia di studenti e docenti in tutta Italia, rafforzando il ruolo del cinema come strumento educativo e sociale.