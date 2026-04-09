Un recente articolo e video della CNN hanno creato panico tra i fan del celebre attore, facendo temere per la sua salute. La pubblicazione è stata rimossa poco dopo e il suo entourage ha confermato che sta bene

Michael J. Fox "sta bene". Lo ha detto l'agente dell'attore a Tmz dopo che su Cnn erano stati pubblicati un articolo e un video dal titolo 'Remembering the life of actor Michael J. Fox', inducendo molti a pensare che fosse morto. Il filmato e l'articolo sono stati rimossi dal web e Cnn si è scusata: "Sono stati pubblicati per errore. Li abbiamo rimossi dalle nostre piattaforme e inviato le nostre scuse a Michael J. Fox e alla sua famiglia", ha fatto sapere un portavoce del network. Mentre il web si interrogava sul suo stato di salute, l'attore era al PaleyFest al Dolby Theatre di Los Angeles per festeggiare la terza stagione della serie 'Shrinking'.