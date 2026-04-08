L'energia dei Queen travolge l’Italia: al Teatro Nazionale di Milano torna "We Will Rock You". Dal 9 al 19 aprile, il musical cult celebra la musica della leggendaria band britannica con un nuovo cast e una visione artistica rinnovata. Appassionati di rock, preparatevi a vibrare! "We Will Rock You", lo spettacolo che celebra l'immortale musica dei Queen, torna in scena dopo il successo delle passate stagioni con un'energia rinnovata, pronto a far vivere al pubblico un'esperienza più attuale che mai. Scritto da Ben Elton in collaborazione con i membri storici della band, Roger Taylor e Brian May, il musical è ormai un pilastro del teatro contemporaneo. La sua trama distopica, che racconta la conquista della libertà attraverso la forza della musica, risuona oggi con una potenza ancora più autentica.

Una Nuova Regia e un Cast Rinnovato

Questa attesissima tournée porta con sé una ventata di freschezza. La regia e l'adattamento del testo originale sono firmati da Michaela Berlini, che ha rinnovato lo spettacolo attualizzando dialoghi e riferimenti, rendendo la storia vicina al nostro tempo pur mantenendone intatto lo spirito ironico e ribelle.

“Il segreto del successo di questo musical è la trama, tessuta attorno ai più grandi successi dei Queen,” sottolinea la regista. “È una storia straordinaria che affronta tematiche universali con uno sguardo rivolto al futuro e molte novità, a partire dalle rivisitazioni musicali e non solo”.

Anche il cast è stato completamente rinnovato, schierando grandi interpreti per quella che si preannuncia come l'esperienza musicale dell'anno. L'irrequieto e tormentato Galileo sarà interpretato da Giorgio Adamo, mentre Asia Retico vestirà i panni della spumeggiante Scaramouche. La spietata Killer Queen sarà affidata a Giada Maragno, mentre Davide Bonafini e Francesco Cazzolla daranno vita rispettivamente al sadico Khashoggi e al determinato capo dei ribelli Brit.

Il palco vedrà anche il gradito ritorno di Alessandra Ferrari, già protagonista nelle precedenti edizioni, ora nel ruolo della carismatica Oz. Massimiliano Colonna, colonna portante dello spettacolo sin dal 2008, interpreterà ancora una volta l'iconico Pop.