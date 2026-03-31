Trent'anni senza Dario Bellezza, 2 libri e un docufilm per ricordarlo

Il 31 marzo ricorre il trentesimo anniversario della morte di Dario Bellezza (1944-1996), poeta romano tra i più originali del Novecento, amico di Pasolini, Moravia e Morante. Per l'occasione, il documentario Bellezza, addio di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese è disponibile su Sky e sarà proiettato stasera alla Sala Assoli di Napoli. Due nuovi volumi editi da Il Simbolo ne rievocano la vita e l'opera: il diario-testimonianza di Maurizio Gregorini e il saggio teatrale di Marco Beltrame

Nato a Roma nel 1944, Bellezza aveva esordito giovanissimo raccogliendo l'investitura di Pier Paolo Pasolini, che lo definì il miglior poeta della nuova generazione. Soprannominato il Rimbaud di Monteverde, tessé amicizie fraterne con le grandi autrici del secolo — Amelia Rosselli, Elsa Morante, Anna Maria Ortese — e fu voce provocatoria delle lotte per la libertà sessuale. La sua morte per AIDS, resa pubblica da uno scoop giornalistico nel 1996, segnò un calvario finale denso di poesia e testimonianza civile.

Il 31 marzo 1996 moriva a Roma Dario Bellezza, poeta tra i più originali e discussi del secondo Novecento italiano. A trent'anni esatti dalla scomparsa, un'intera stagione di iniziative editoriali e cinematografiche ne rilancia la figura, ancora troppo ai margini del canone ufficiale nonostante la statura e la radicalità della sua voce.

Bellezza, addio»: il documentario su Sky e la proiezione alla Sala Assoli

Su Sky e NOW è disponibile il documentario Bellezza, addio, diretto da Carmen Giardina e Massimiliano Palmese e prodotto da Zivago Film e Luce Cinecittà. Il film — presentato in anteprima mondiale al Pesaro Film Festival nel giugno 2023 — ricostruisce la vita del poeta e la stagione culturale romana in cui si mosse, dagli anni Sessanta ai Novanta, attraverso le testimonianze di Barbara Alberti, Ninetto Davoli, Nichi Vendola, Renzo Paris, Elio Pecora, Franco Cordelli e altri.

Il documentario sarà proiettato il 31 marzo, alle 20.30 alla Sala Assoli di Napoli, alla presenza del regista Massimiliano Palmese e dello studioso Marco Beltrame. In sala saranno esposti dieci ritratti fotografici di Bellezza firmati da Dino Ignani.