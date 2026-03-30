Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno Mantova si trasforma ancora una volta in uno straordinario laboratorio artistico diffuso con la 14esima edizione del festival internazionale di musica da camera ideato da Oficina OCM e diretto dal maestro Carlo Fabiano. Per cinque giorni, 300 musicisti saranno protagonisti di oltre 150 concerti che si susseguiranno senza soluzione di continuità – da mattina a tarda sera – in trenta luoghi della città

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 la città di Mantova si trasforma ancora una volta in uno straordinario laboratorio artistico diffuso con la 14esima edizione di Trame Sonore, il festival internazionale di musica da camera ideato da Oficina OCM e diretto dal maestro Carlo Fabiano. Per cinque giorni, 300 musicisti saranno protagonisti di oltre 150 concerti che si susseguiranno senza soluzione di continuità – da mattina a tarda sera – in trenta luoghi della città: un flusso musicale ininterrotto che invita il pubblico ad abbandonare il tempo ordinario e a lasciarsi guidare in un percorso culturale rigenerante, una vera full immersion nella bellezza. Trame Sonore è una produzione di Oficina OCM e si realizza in partenariato con il Comune di Mantova, Palazzo Ducale Mantova e Fondazione Palazzo Te, con il patrocinio di Regione Lombardia.

Trame Sonore è più di un festival, è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita, una festa della musica che assume la forma di un grande happening artistico collettivo, in cui musicisti e pubblico condividono lo spazio creativo senza gerarchie, nel segno di un’autentica comunità internazionale dell’arte. Una visione artistica internazionale Nel panorama dei festival di musica da camera, Trame Sonore rappresenta un modello quasi unico: poche manifestazioni nel mondo vi possono essere accostate in termini di visione. Il Festival apre quest’anno uno spazio di confronto e collaborazioni fra realtà internazionali quali la String Quartet Biennale Amsterdam e l’International Chamber Music Festival Utrecht nei Paesi Bassi, il West Cork Chamber Music Festival in Irlanda, Kammermusicfest Lockenhaus in Austria, Midtvest Nørre Vosborg Kammermusik Festival in Danimarca, Ilumina Festival in Brasile.Tuttavia, la formula mantovana conserva una dimensione assolutamente originale fatti di una partecipazione informale, aperta e condivisa, dove la musica prevale sul rito concertistico e diventa esperienza viva e accessibile.