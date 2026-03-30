Filippo Nardi, ex Grande Fratello, racconta la sua vita oggi: "La sera consegno le pizze"Spettacolo
Volto della seconda edizione del Grande Fratello e poi del GF Vip, Nardi ha raccontato a Verissimo come si è reinventato: oggi vive in campagna in Emilia Romagna, fa il rider la sera, restaura mobili e conduce un programma su una radio locale
Filippo Nardi, volto della seconda edizione del Grande Fratello e poi del GF Vip, è stato ospite a Verissimo. E, davanti a Silvia Toffanin, ha raccontato la sua nuova vita. Oggi Filippo vive in campagna in Emilia Romagna, fa il rider la sera, restaura mobili e conduce un programma su una radio locale. Una scelta di vita consapevole, che racconta con ironia e soddisfazione.
Una vita lontana dai riflettori, ma più libera
Nato a Londra nel 1969, di origini toscane, Filippo Nardi si è avvicinato da giovane al mondo della musica lavorando come dj, prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana degli anni Duemila. Partecipante alla seconda edizione del Grande Fratello, poi de L'Isola dei Famosi e del GF Vip - da cui fu squalificato - Nardi ha vissuto per anni tra studi televisivi, ruoli da opinionista e apparizioni nei salotti Mediaset. Poi, qualcosa è cambiato.
Dopo aver lavorato per due anni come responsabile della comunicazione di un'azienda a Roma, alla fine del contratto ha scelto di tornare a vivere in campagna. Una decisione che potrebbe sembrare un passo indietro, ma che lui descrive come una liberazione. Oggi, a 56 anni, vive in Emilia Romagna, dove dice di sentirsi a casa e di godere di un'ottima qualità di vita.
Tre lavori, nessun rimpianto
La giornata tipo di Filippo Nardi è tutt'altro che pigra. Si sveglia presto al mattino, fa piccoli lavori manuali, restaura mobili per amici e conduce un programma su una radio locale. La sera, poi, sale su un furgoncino e porta le pizze a domicilio, percorrendo anche 140 chilometri in una singola serata.
Una scelta che ha suscitato qualche critica, ma Nardi non ci sente. Da opinionista televisivo incassava tra i 300 e i 400 euro a puntata, ma tra tasse e agenzia gli spariva il 74% del totale. Fare il rider, in confronto, gli sembra decisamente più conveniente (e più onesto). Portare cibo alla gente, girare in furgone, imparare le strade: per lui è semplicemente un lavoro come un altro, senza gerarchie né imbarazzi.