Volto della seconda edizione del Grande Fratello e poi del GF Vip, Nardi ha raccontato a Verissimo come si è reinventato: oggi vive in campagna in Emilia Romagna, fa il rider la sera, restaura mobili e conduce un programma su una radio locale

Filippo Nardi, volto della seconda edizione del Grande Fratello e poi del GF Vip, è stato ospite a Verissimo. E, davanti a Silvia Toffanin, ha raccontato la sua nuova vita. Oggi Filippo vive in campagna in Emilia Romagna, fa il rider la sera, restaura mobili e conduce un programma su una radio locale. Una scelta di vita consapevole, che racconta con ironia e soddisfazione.

Una vita lontana dai riflettori, ma più libera

Nato a Londra nel 1969, di origini toscane, Filippo Nardi si è avvicinato da giovane al mondo della musica lavorando come dj, prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana degli anni Duemila. Partecipante alla seconda edizione del Grande Fratello, poi de L'Isola dei Famosi e del GF Vip - da cui fu squalificato - Nardi ha vissuto per anni tra studi televisivi, ruoli da opinionista e apparizioni nei salotti Mediaset. Poi, qualcosa è cambiato.

Dopo aver lavorato per due anni come responsabile della comunicazione di un'azienda a Roma, alla fine del contratto ha scelto di tornare a vivere in campagna. Una decisione che potrebbe sembrare un passo indietro, ma che lui descrive come una liberazione. Oggi, a 56 anni, vive in Emilia Romagna, dove dice di sentirsi a casa e di godere di un'ottima qualità di vita.