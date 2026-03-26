Briga è diventato papà. Il cantante ha annunciato la nascita della primogenita condividendo uno scatto insieme alla compagna Arianna Montefiori, accompagnato da una dolce dedica: "Figlia di un immenso Amore". La piccola, nata il 25 marzo, si chiama Allegra.

L'arrivo di Allegra dopo una lunga attesa

Una gioia immensa per la coppia, legata dal 2019 e sposata dal 2021. Briga e Arianna Montefiori avevano annunciato la gravidanza a novembre del 2025 quando, ospiti a Verissimo, avevano rivelato di aspettare una bambina. Arianna e Mattia avevano spiegato il loro percorso: "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina".

Un percorso condiviso con il pubblico

Prima dell'annuncio della nascita, la coppia ha raccontato pubblicamente le difficoltà legate al concepimento. Una scelta coraggiosa e generosa, motivata dal desiderio di non lasciare soli altri genitori alle prese con le stesse difficoltà. "Vorrei che altre coppie che provassero questa cosa non si sentissero sole o in difetto", ha spiegato Arianna, prima della dolce attesa. "Vedrai che accadrà, ne sono sicuro", l'aveva rassicurata il marito. E così è stato: ora Allegra è nata.