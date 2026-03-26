Il cantante Briga e la moglie Arianna sono diventati genitori: è nata la prima figliaSpettacolo
Il cantante ha annunciato la nascita della primogenita condividendo uno scatto insieme alla compagna Arianna Montefiori, accompagnato da una dolce dedica: "Figlia di un immenso Amore"
Briga è diventato papà. Il cantante ha annunciato la nascita della primogenita condividendo uno scatto insieme alla compagna Arianna Montefiori, accompagnato da una dolce dedica: "Figlia di un immenso Amore". La piccola, nata il 25 marzo, si chiama Allegra.
L'arrivo di Allegra dopo una lunga attesa
Una gioia immensa per la coppia, legata dal 2019 e sposata dal 2021. Briga e Arianna Montefiori avevano annunciato la gravidanza a novembre del 2025 quando, ospiti a Verissimo, avevano rivelato di aspettare una bambina. Arianna e Mattia avevano spiegato il loro percorso: "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia. Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina".
Un percorso condiviso con il pubblico
Prima dell'annuncio della nascita, la coppia ha raccontato pubblicamente le difficoltà legate al concepimento. Una scelta coraggiosa e generosa, motivata dal desiderio di non lasciare soli altri genitori alle prese con le stesse difficoltà. "Vorrei che altre coppie che provassero questa cosa non si sentissero sole o in difetto", ha spiegato Arianna, prima della dolce attesa. "Vedrai che accadrà, ne sono sicuro", l'aveva rassicurata il marito. E così è stato: ora Allegra è nata.
Chi sono Briga e Arianna Montefiori
Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, cantautore e rapper romano classe 1989, ha mosso i primi passi nella musica hip hop nel 2006, durante un periodo trascorso in Danimarca, per poi affinarsi a Madrid prima di tornare in Italia. Il vero successo arriva nel 2015 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si classifica secondo e vince il premio RTL 102.5 con il singolo L'amore è qua. Nello stesso anno pubblica Never Again, il suo primo album distribuito da una major, ottenendo il primo disco di platino. Nel corso degli anni Briga ha collaborato con grandi nomi della musica italiana - da Antonello Venditti a Tiziano Ferro, da Patty Pravo a Gigi D'Alessio - fino al Festival di Sanremo 2019, dove ha partecipato in coppia con Patty Pravo con il brano Un po' come la vita.
Arianna Montefiori è nata a Roma il 19 luglio 1994, figlia del celebre attore di film western Luigi Montefiori, in arte George Eastman. Da piccola si appassiona alla danza, diplomandosi in danza moderna e contemporanea, e nel 2016 inizia a studiare recitazione presso la scuola Teatro Azione di Roma. Il suo nome diventa noto al grande pubblico nel 2017, quando entra nel cast di Che Dio ci aiuti su Rai 1, interpretando Valentina Valpreda, una giovane escort che trova rifugio nel convento di Suor Angela e riesce a cambiare vita. Negli anni successivi recita in altre produzioni di successo tra cui L'isola di Pietro con Gianni Morandi e Il paradiso delle signore su Rai 1.
I due si sono conosciuti grazie a una cena organizzata dall'attrice Diana Del Bufalo, amica comune e collega di Arianna in Che Dio ci aiuti. Le nozze sono state celebrate il 18 dicembre 2021 nella Basilica di San Pietro a Roma.