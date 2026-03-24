Les Ballets Trockadero de Monte Carlo tornano in Italia. Tutte le date

Il tour italiano prende il via oggi , inaugurando una serie di appuntamenti che porteranno lo spettacolo in diverse città. Un calendario ricco che conferma il forte legame con l’Italia e l’entusiasmo di spettatori che, anno dopo anno, continuano ad amare i Trocks resi famosi dalla loro tecnica impeccabile e dall'ironia travolgente

Tornano in Italia i Les Ballets Trockadero de Monte Carlo - conosciuti come i Trocks - e la prima data è proprio oggi, segnando l’inizio di un tour molto atteso. Straordinaria compagnia americana composta da soli uomini, i Trocks uniscono una tecnica di danza impeccabile a un’ironia travolgente, dando vita a spettacoli esilaranti ma sempre rispettosi del grande repertorio classico. Il loro stile distintivo gioca con eleganza su cliché, virtuosismi e piccoli “incidenti” del balletto, trasformandoli in momenti di pura comicità, senza mai perdere qualità artistica. Sul palco, tra tutù vaporosi e scarpette da punta, i ballerini interpretano ogni ruolo possibile, regalando al pubblico uno spettacolo leggero, brillante e sorprendente.

Un fenomeno internazionale tra danza e ironia

Nati nel 1974 a New York, i Trocks sono diventati nel tempo un vero fenomeno internazionale, amati sia dagli appassionati di danza sia da chi si avvicina al balletto per la prima volta. La loro capacità di fondere tecnica, teatro e comicità li ha portati a esibirsi in tutto il mondo, conquistando critica e pubblico. Anche in Italia presentano un repertorio arricchito da nuove rivisitazioni, in uno show che promette di essere dinamico, divertente e visivamente affascinante: un omaggio originale e intelligente all’arte della danza, capace di intrattenere e sorprendere con leggerezza.

Le date del tour

Il tour italiano dei Les Ballets Trockadero de Monte Carlo prende il via oggi, 24 marzo, a Bari al Teatro Palatour, per poi proseguire il 26 marzo a Bologna al Teatro Duse. La compagnia sarà quindi il 27 e 28 marzo a San Donà di Piave al Teatro Astra, il 29 marzo ad Adria al Teatro Comunale e il 31 marzo a Trieste al Teatro Rossetti.