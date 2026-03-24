L’ora di recupero, il debutto a teatro di Nicola Donti

Una serata di teatro, filosofia e divertimento per tornare simbolicamente sui banchi di scuola e affrontare tutto ciò che non ci è mai stato insegnato. Con L’ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia), Nicola Donti prosegue il suo viaggio dopo il debutto milanese tutto esaurito. Lo spettacolo, prodotto da Chimera Agency (To Be All Group) e Talia Media, offre un’esperienza inedita che combina riflessione filosofica e comicità, dando vita a un racconto ironico ma intenso sulle grandi domande della vita ancora irrisolte. Il debutto romano è previsto per giovedì 21 maggio al Nuovo Teatro Orione di Roma (biglietti disponibili su Vivaticket).

la filosofia per interpretare il presente

Lo spettacolo si costruisce come un’ideale ora di recupero, un’occasione per fermarsi, osservare, ridere e soprattutto pensare. "Mi sono spesso mortalmente annoiato a scuola ed è per questo che ho promesso a me stesso che non avrei mai regalato un simile supplizio ai miei studenti. Così è nata l’idea di unire intrattenimento e ironia alla riflessione filosofica. Provando a coniugare leggerezza e profondità, senza accorgermene avevo un mix perfetto per uno spettacolo teatrale", racconta Donti. Docente di filosofia del linguaggio e della scienza, con un’attività focalizzata su comunicazione e pensiero critico applicati alla vita quotidiana e all’attualità, Nicola Donti, grazie a un’esperienza pluriennale nella didattica e nella divulgazione, ha sviluppato un approccio capace di rendere accessibili temi complessi attraverso un linguaggio chiaro, diretto e contemporaneo. La sua attività spazia tra insegnamento, conferenze, workshop e produzione di contenuti digitali, portando la filosofia fuori dagli spazi tradizionali e trasformandola in uno strumento concreto per interpretare il presente.