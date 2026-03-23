Ballo della Rosa a Monte Carlo, i look dei reali e degli ospiti. FOTO

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Posa di rito anche per Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, marito e moglie da poco meno di un mese e già ospiti da alcune edizioni del prestigioso appuntamento monegasco. Il pilota ha indossato l'abito formale mentre sua mogle ha scelto il dress satinato color cipria, un abito dalla gonna fluida e la scollatura ampia abbellita da fiori sul décolleté e fiocchi sulle braccia.

Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux a Montecarlo, le foto delle nozze