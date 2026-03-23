Ballo della Rosa a Monte Carlo, i look dei reali e degli ospiti. FOTO

Ballo della Rosa a Monte Carlo, i look: dalla principessa Charlène a Alexandra di Hannover
La primavera inizia con un viaggio nello spazio per i Grimaldi, protagonisti di uno degli eventi più in vista del Principato. All'annuale Bal de la Rose, evento che unisce solidarietà e glamour, la più piccola delle figlie di Carolina di Monaco si è distinta per lo stile elegante e contemporaneo. Incantevole la moglie di Alberto II, con l'abito monospalla. Elisabetta Gregoraci sorprende in nero con l'abito sheer
A cura di Vittoria Romagnuolo