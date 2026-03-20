Chuck Norris ricoverato d'urgenza alle Hawaii

L’attore americano ed ex campione del mondo di karate Chuck Norris , che il 10 marzo ha compiuto 86 anni, è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii a causa di “un’ emergenza medica sull’isola di Kauai”. Il sito di intrattenimento TMZ, che ha riportato la notizia, non ha però specificato le circostanze dell’accaduto. In ogni caso, ha affermato che l’attore sarebbe comunque “di buon umore”. Nel video pubblicato su Instagram poche settimane fa nel giorno del compleanno, dove si allenava con un istruttore di boxe, Norris aveva scritto: “Io non invecchio. Io salgo di livello. Oggi compio 86 anni! Non c’è niente di meglio di un po’ di sano divertimento in una giornata di sole per sentirsi giovani. Sono grato per un altro anno, per la buona salute e per la possibilità di continuare a fare ciò che amo. Grazie a tutti per essere i migliori fan del mondo. Il vostro supporto nel corso degli anni ha significato per me più di quanto possiate immaginare”.

CAMPIONE DI ARTI MARZIALI E SIMBOLO DI FORZA E DETERMINAZIONE

Nato il 10 marzo 1940 a Ryan, nell’Oklahoma, Carlos Ray Norris, in arte Chuck Norris, è uno dei più celebri attori di film d’azione di Hollywood. In gioventù si è avvicinato al mondo dello sport, in particolare delle arti marziali, e a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta ha conquistato diversi titoli sportivi, prima in tornei di karate professionistico a livello locale, e poi a livello nazionale. Ha ottenuto la prima parte al cinema come comparsa nel film Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm (1969), mentre il ruolo nella pellicola L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente (1972), dove ha combattuto contro Bruce Lee al Colosseo a Roma, ha dato avvio alla sua carriera. Dopo alcuni film di arti marziali, a partire dagli anni Ottanta è stato protagonista di numerose pellicole d’azione che l’hanno reso noto al grande pubblico, come Una magnum per McQuade (1983), Rombo di tuono (1984) e Il codice del silenzio (1985). Negli anni Novanta ha poi interpretato il personaggio di Cordell Walker nella serie tv Walker Texas Ranger. È inoltre cintura nera di numerose discipline sportive di arti marziali come Tang Soo Do, Taekwondo, Karate, Hapkido e Jiu-Jitsu brasiliano e ha anche creato una disciplina basata su altre forme di combattimento e chiamata Chuk Kuk Do. Nel 1988 ha poi esordito come scrittore con l’autobiografia Il segreto della forza interiore, presto diventata un bestseller. Dopo pochi anni ha fatto seguito il secondo libro, intitolato The Secret Power Within: Zen Solutions to Real Problems. Dagli anni Duemila ha conquistato anche il web nella veste di protagonista di un fenomeno di diffusione di notizie inventate e inverosimili sui di lui, chiamato Chuck Norris Facts. Sui social network, l’attore ha sempre condiviso messaggi positivi: “Il progresso non si misura dalla perfezione, ma dal coraggio di andare avanti. Continuo a fissarmi degli obiettivi, andare avanti e scegliere la disciplina invece che il comfort. Non importa la tua età, continua a cercare la versione migliore di te stesso”, ha scritto con il consueto ottimismo che, ora, potrà aiutarlo anche a uscire dalle difficoltà che l’hanno coinvolto alle Hawaii.