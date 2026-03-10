Ravenna Festival, torna Romagna in fiore tra musica e natura

Una rassegna ecosostenibile

A sostenere l’iniziativa, oltre a Ravenna Festival, ci sono la Regione Emilia-Romagna, le Province di Ravenna e di Forlì-Cesena, ATER Fondazione e i Comuni coinvolti, insieme a partner privati come Gruppo Hera, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Tozzi Green e Ferri The Driving Solution. Radio Bruno sarà la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna. I biglietti, simbolicamente a 5 euro, sono disponibili dal 10 marzo presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, online e telefonicamente, con la possibilità di acquistare un carnet sostenitore per tutti e nove i concerti, che include una t-shirt dell’edizione 2026. Tra musica, natura e comunità, Romagna in fiore conferma la sua vocazione a unire qualità artistica, rispetto ambientale e valorizzazione del territorio in un’esperienza di spettacolo dal vivo davvero unica.

Calendario Romagna in fiore 2026

Venerdì 1 maggio – Fontanelice, Torre di Fornione: Davide Ambrogio (opening act Laura Agnusdei)

Sabato 2 maggio – Cotignola, Arena delle Balle di Paglia: Bandabardò

Domenica 3 maggio – Modigliana, Foresta di Montebello: Canzoniere Grecanico Salentino

Sabato 9 maggio – Faenza, Castel Raniero: Motta

Domenica 10 maggio – Santa Sofia, Parco fluviale Giorgio Zanniboni: Enzo Avitabile (opening act Trio Fusaifusa)

Sabato 16 maggio – Brisighella, Ca’ Carnè: Eugenio Finardi

Domenica 17 maggio – Forlì, Parco Urbano Franco Agosto: Irene Grandi

Sabato 23 maggio – Ravenna, Torraccia: Niccolò Fabi

Domenica 24 maggio – Bertinoro, Giardini della Rocca: Zé Ibarra

Biglietti e info: 0544 249244 – www.ravennafestival.org