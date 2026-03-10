Offerte Sky
Ravenna Festival, torna Romagna in fiore tra musica e natura

Spettacolo

La rassegna green di Ravenna Festival torna con nove appuntamenti tra natura, musica e comunità locali dall’1 al 24 maggio. Gli spettacoli si svolgeranno in spazi all’aperto, facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta, nel segno della sostenibilità

Torna a fiorire la Romagna con la terza edizione di Romagna in fiore, l’iniziativa ecosostenibile di Ravenna Festival che dall’1 al 24 maggio proporrà nove appuntamenti diffusi in altrettante località della regione. Nata nel 2024 come segnale di rinascita per i territori colpiti dall’alluvione, la rassegna si conferma uno dei momenti più attesi del calendario del festival. Il pubblico potrà incontrare artisti sensibili alle tematiche green — tra cui Davide Ambrogio, Bandabardò, Canzoniere Grecanico Salentino, Motta, Enzo Avitabile, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Niccolò Fabi e Zé Ibarra — ma soprattutto vivere con le comunità locali il patrimonio naturale, storico e enogastronomico dei luoghi. Gli spettacoli si terranno in spazi aperti, raggiungibili a piedi o in bicicletta, senza palchi ingombranti né luci artificiali, in linea con la filosofia sostenibile della rassegna.

Una rassegna ecosostenibile

A sostenere l’iniziativa, oltre a Ravenna Festival, ci sono la Regione Emilia-Romagna, le Province di Ravenna e di Forlì-Cesena, ATER Fondazione e i Comuni coinvolti, insieme a partner privati come Gruppo Hera, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Tozzi Green e Ferri The Driving Solution. Radio Bruno sarà la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna. I biglietti, simbolicamente a 5 euro, sono disponibili dal 10 marzo presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, online e telefonicamente, con la possibilità di acquistare un carnet sostenitore per tutti e nove i concerti, che include una t-shirt dell’edizione 2026. Tra musica, natura e comunità, Romagna in fiore conferma la sua vocazione a unire qualità artistica, rispetto ambientale e valorizzazione del territorio in un’esperienza di spettacolo dal vivo davvero unica.

Calendario Romagna in fiore 2026

  • Venerdì 1 maggio – Fontanelice, Torre di Fornione: Davide Ambrogio (opening act Laura Agnusdei)

  • Sabato 2 maggio – Cotignola, Arena delle Balle di Paglia: Bandabardò

  • Domenica 3 maggio – Modigliana, Foresta di Montebello: Canzoniere Grecanico Salentino

  • Sabato 9 maggio – Faenza, Castel Raniero: Motta

  • Domenica 10 maggio – Santa Sofia, Parco fluviale Giorgio Zanniboni: Enzo Avitabile (opening act Trio Fusaifusa)

  • Sabato 16 maggio – Brisighella, Ca’ Carnè: Eugenio Finardi

  • Domenica 17 maggio – Forlì, Parco Urbano Franco Agosto: Irene Grandi

  • Sabato 23 maggio – Ravenna, Torraccia: Niccolò Fabi

  • Domenica 24 maggio – Bertinoro, Giardini della Rocca: Zé Ibarra

Biglietti e info: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Sabato 16 maggio Eugenio Finardi a Brisighella
Domenica 17 maggio il Parco Urbano Franco Agosto di Forlì accoglie Irene Grandi
Sabato 23 maggio alla Torraccia di Ravenna con Niccolò Fabi

