Ravenna Festival, torna Romagna in fiore tra musica e natura

La rassegna green di Ravenna Festival torna con nove appuntamenti tra natura, musica e comunità locali dall’1 al 24 maggio. Gli spettacoli si svolgeranno in spazi all’aperto, facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta, nel segno della sostenibilità
Torna a fiorire la Romagna con la terza edizione di Romagna in fiore, l’iniziativa ecosostenibile di Ravenna Festival che dall’1 al 24 maggio proporrà nove appuntamenti diffusi in altrettante località della regione. Nata nel 2024 come segnale di rinascita per i territori colpiti dall’alluvione, la rassegna si conferma uno dei momenti più attesi del calendario del festival. Il pubblico potrà incontrare artisti sensibili alle tematiche green — tra cui Davide Ambrogio, Bandabardò, Canzoniere Grecanico Salentino, Motta, Enzo Avitabile, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Niccolò Fabi e Zé Ibarra — ma soprattutto vivere con le comunità locali il patrimonio naturale, storico e enogastronomico dei luoghi. Gli spettacoli si terranno in spazi aperti, raggiungibili a piedi o in bicicletta, senza palchi ingombranti né luci artificiali, in linea con la filosofia sostenibile della rassegna.
Una rassegna ecosostenibile
A sostenere l’iniziativa, oltre a Ravenna Festival, ci sono la Regione Emilia-Romagna, le Province di Ravenna e di Forlì-Cesena, ATER Fondazione e i Comuni coinvolti, insieme a partner privati come Gruppo Hera, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Tozzi Green e Ferri The Driving Solution. Radio Bruno sarà la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna. I biglietti, simbolicamente a 5 euro, sono disponibili dal 10 marzo presso la Biglietteria del Teatro Alighieri, online e telefonicamente, con la possibilità di acquistare un carnet sostenitore per tutti e nove i concerti, che include una t-shirt dell’edizione 2026. Tra musica, natura e comunità, Romagna in fiore conferma la sua vocazione a unire qualità artistica, rispetto ambientale e valorizzazione del territorio in un’esperienza di spettacolo dal vivo davvero unica.
Calendario Romagna in fiore 2026
Venerdì 1 maggio – Fontanelice, Torre di Fornione: Davide Ambrogio (opening act Laura Agnusdei)
Sabato 2 maggio – Cotignola, Arena delle Balle di Paglia: Bandabardò
Domenica 3 maggio – Modigliana, Foresta di Montebello: Canzoniere Grecanico Salentino
Sabato 9 maggio – Faenza, Castel Raniero: Motta
Domenica 10 maggio – Santa Sofia, Parco fluviale Giorgio Zanniboni: Enzo Avitabile (opening act Trio Fusaifusa)
Sabato 16 maggio – Brisighella, Ca’ Carnè: Eugenio Finardi
Domenica 17 maggio – Forlì, Parco Urbano Franco Agosto: Irene Grandi
Sabato 23 maggio – Ravenna, Torraccia: Niccolò Fabi
Domenica 24 maggio – Bertinoro, Giardini della Rocca: Zé Ibarra
Biglietti e info: 0544 249244 – www.ravennafestival.org