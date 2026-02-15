È morto Pino Colizzi, storico doppiatore italiano

È scomparso uno dei volti più riconoscibili del doppiaggio italiano, la cui voce ha dato vita a icone del cinema internazionale. La sua carriera, lunga e poliedrica, ha spaziato dal grande schermo all’animazione

Pino Colizzi, storico doppiatore, attore e direttore del doppiaggio italiano, è morto a Roma oggi 15 febbraio 2026 all’età di 88 anni. Nato a Roma nel 1937, Colizzi ha avuto una carriera lunga e multiforme: oltre a recitare sul grande e piccolo schermo, è stato una voce fondamentale del cinema doppiato in italiano, prestando la sua voce a interpreti come Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan e molti altri. Tra i suoi lavori più celebri si ricordano anche il doppiaggio di Christopher Reeve nei primi film di Superman e di Martin Sheen in Apocalypse Now, oltre al celebre ruolo di Robin Hood nel classico Disney.

Fu anche attore, come ad esempio in Un tè con Mussolini diretto nel 1999 da Franco Zeffirelli. È stato sposato con la collega Manuela Andrei, con cui ha avuto due figli: Carlo e Chiara. Colizzi è stato anche direttore del doppiaggio per numerose produzioni e, dopo decenni di attività, si è ritirato progressivamente prima concentrandosi sulla scrittura e poi lasciando definitivamente il mondo del doppiaggio nel 2010. La sua eredità artistica vive anche attraverso la figlia, Chiara Colizzi, anch’essa doppiatrice di grande successo nel panorama italiano.