La nomina, a partire dal 1° luglio, è stata confermata da Gruppo Prada e Versace e punta a valorizzare il potenziale creativo del marchio e a rafforzare il dialogo con la sua storia e identità estetica

I rumors hanno trovato conferma: Pieter Mulier è stato nominato Chief Creative Officer di Versace. Lo comunicano il Gruppo Prada e Versace, spiegando che Mulier, direttore creativo di Alaïa, entrerà in carica dal primo luglio. Riporterà a Lorenzo Bertelli, presidente Esecutivo di Versace. "Mentre consideravamo l'acquisizione di Versace, - spiega lo stesso Bertelli - abbiamo individuato in Pieter Mulier la persona giusta per il ruolo di designer del brand. Siamo fiduciosi che saprà esprimere pienamente il potenziale di Versace e instaurare un dialogo profondo con la storia e l'estetica distintiva del marchio".