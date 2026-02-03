Sky Classica presenta Il giovane Lord, da stasera l'opera in prima tv

Martedì 3 febbraio alle 21.15, Sky Classica trasmette in prima visione “Il giovane Lord” di Hans Werner Henze, andato in scena nel 2025 al Maggio Musicale Fiorentino. Un allestimento coraggioso firmato da Daniele Menghini, che per la prima volta porta in Italia la versione originale in tedesco della satira scritta con Ingeborg Bachmann. Sul podio Markus Stenz, per un racconto crudele e attuale sul conformismo e la maschera sociale

Rappresentata per la prima volta in Italia in lingua originale, Der junge Lord, opera in due atti di Hans Werner Henze su libretto della poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, è andata in scena nel 2025 per l’87º Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Il nuovo allestimento di Daniele Menghini, uno dei registi emergenti più discussi di oggi, per la prima volta sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, rende visibile tutta l’ironia, la profondità e la modernità dell’opera. Il maestro Markus Stenz dirige l’Orchestra, del Coro e del Coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Il cast

Nel cast, l’attore Giovanni Franzoni nella parte di Sir Edgar e – nella corposa compagnia di canto – da Levent Bakirci come Sein Sekretär, il suo segretario; da Matteo Falcier nella parte di Lord Barrat; Marily Santoro veste i panni di Luise; Caterina Dellaere interpreta Begonia; Andreas Mattersberger è Der Bürgermeister e Marina Comparato interpreta la Baronin Grünwiesel, Antonio Mandrillo è Wilhelm.

Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini; la maestra del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio è Sara Matteucci. In questo nuovo allestimento le scene sono di Davide Signorini, i costumi di Nika Campisi e le luci di Gianni Bertoli. Protagonisti, inoltre, i ballerini della Compagnia KOMOCO che danzano sulle basi della coreografia curata da Sofia Nappi; l’assistente alla coreografia è Adriano Popolo Rubbio.