A cinque anni dalla scomparsa e a novanta dalla nascita, due serate per ricordare la stella più luminosa della danza. Un tributo ai tanti ruoli che ha consegnato alla storia ma anche alla sua apertura al nuovo e alla grande attenzione per le nuove generazioni. In scena, insieme al Corpo di Ballo della Scala, anche gli allievi della scuola e ospiti internazionali in un programma che unisce tradizione e novità. Tra i protagonisti Roberto Bolle, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Camilla Cerulli. Il racconto