Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nicki Minaj con Trump: "Sono la sua fan numero uno"

Spettacolo
©Getty

L'incontro a New York segna l'appoggio pubblico della rapper al presidente in occasione del lancio dei "Trump account", i nuovi piani di risparmio per i minori. Minaj ha annunciato una donazione fino a 300 mila dollari per finanziare i conti dei suoi fan, mentre il Tesoro garantirà un versamento iniziale per ogni bambino nato tra il 2025 e il 2028

Nicki Minaj è scesa in campo al fianco di Donald Trump per tenere a battesimo i "Trump account", il nuovo sistema di risparmio nazionale per i giovanissimi. Invitata sul palco a New York come madrina dell'iniziativa, la rapper ha chiarito subito la sua posizione: “Sono la prima tifosa del presidente, ha molta forza dietro di lui e Dio lo protegge, amen”. La sua presenza serve a dare una spinta mediatica e finanziaria al progetto: Minaj ha infatti annunciato che verserà di tasca propria tra i 150.000 e i 300.000 dollari per alimentare i conti dei suoi seguaci più giovani. Secondo il New York Post, i primi a beneficiare di questa donazione saranno i "Barbz", i membri del suo fan club storico.

Risparmi per i bambini: come funzionano i conti 530A

Al centro dell'evento c'è un nuovo strumento finanziario. Trump ha presentato i "Sezione 530A" – ribattezzati subito 'Trump account' – conti pensati per chi ha meno di 18 anni. Il meccanismo è diretto: lo Stato mette il primo mattone. Ogni bambino nato tra il 2025 e il 2028 avrà un deposito iniziale di 1.000 dollari pagato dal Tesoro americano. Il conto resta sotto il controllo di un genitore o un tutore fino alla maggiore età. L'idea è quella di spingere le famiglie a mettere soldi da parte subito, legando il risparmio dei figli alle decisioni della Casa Bianca.

Wall Street raddoppia la posta

Il settore privato si è mosso subito. Una lista di giganti – da Bank of America a Intel, passando per BlackRock e Disney – ha annunciato che raddoppierà il contributo del governo. Per i figli dei dipendenti di queste aziende, il bonus di partenza sale a 2.000 dollari. Anche testate come il Financial Times seguono l'operazione: se da un lato c'è il sospetto della mossa elettorale, dall'altro si muovono miliardi verso il risparmio privato dei cittadini.

Spettacolo: Ultime notizie

Nicki Minaj con Trump: "Sono la sua fan numero uno"

Spettacolo

L'incontro a New York segna l'appoggio pubblico della rapper al presidente in occasione del...

Cime tempestose, primo red carpet con Margot Robbie e Jacob Elordi

Cinema

I due divi di Hollywood hanno dato il via in grande stile alla stagione delle anteprime della...

14 foto

Bruce Willis riconosce ancora la famiglia, nuovi dettagli su malattia

Spettacolo

Emma Heming Willis ha spiegato che la star di "Die Hard" non sarebbe consapevole del suo stato e...

Festival della Bellezza, ospiti Bennato, Baglioni, Bocelli e Cocciante

Musica

Il 6 luglio Edoardo Bennato porta la sua musica per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia...

Dove Cameron, la proposta di matrimonio di Damiano David

Spettacolo

Ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice ha raccontato tutti i dettagli...

Spettacolo: Per te