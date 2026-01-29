Nicki Minaj con Trump: "Sono la sua fan numero uno"

L'incontro a New York segna l'appoggio pubblico della rapper al presidente in occasione del lancio dei "Trump account", i nuovi piani di risparmio per i minori. Minaj ha annunciato una donazione fino a 300 mila dollari per finanziare i conti dei suoi fan, mentre il Tesoro garantirà un versamento iniziale per ogni bambino nato tra il 2025 e il 2028

Nicki Minaj è scesa in campo al fianco di Donald Trump per tenere a battesimo i "Trump account", il nuovo sistema di risparmio nazionale per i giovanissimi. Invitata sul palco a New York come madrina dell'iniziativa, la rapper ha chiarito subito la sua posizione: “Sono la prima tifosa del presidente, ha molta forza dietro di lui e Dio lo protegge, amen”. La sua presenza serve a dare una spinta mediatica e finanziaria al progetto: Minaj ha infatti annunciato che verserà di tasca propria tra i 150.000 e i 300.000 dollari per alimentare i conti dei suoi seguaci più giovani. Secondo il New York Post, i primi a beneficiare di questa donazione saranno i "Barbz", i membri del suo fan club storico.

Risparmi per i bambini: come funzionano i conti 530A Al centro dell'evento c'è un nuovo strumento finanziario. Trump ha presentato i "Sezione 530A" – ribattezzati subito 'Trump account' – conti pensati per chi ha meno di 18 anni. Il meccanismo è diretto: lo Stato mette il primo mattone. Ogni bambino nato tra il 2025 e il 2028 avrà un deposito iniziale di 1.000 dollari pagato dal Tesoro americano. Il conto resta sotto il controllo di un genitore o un tutore fino alla maggiore età. L'idea è quella di spingere le famiglie a mettere soldi da parte subito, legando il risparmio dei figli alle decisioni della Casa Bianca.