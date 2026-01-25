La pianista italiana, tra le più richieste e amate a livello internazionale, ha inaugurato la stagione pianistica al Teatro alla Scala con un programma pensato come una potente riflessione sul mondo. Centrale la Sonata n.6 “in cui nello spartito c’è scritto con il pugno, per sottolineare la brutalità della guerra” ma anche una suite da Romeo e Giulietta, “perché i conflitti nascono anche in ambienti domestici”. Poi, il ricordo della prima volta in cui, a soli 5 anni, suonò Prokofiev a memoria. L’intervista