A vent’anni esatti dalla prima tournée in assoluto della Scala in Cina, avvenuta proprio con il Corpo di Ballo, e a due anni dalla più recente trasferta in Cina, la Compagnia torna al National Centre for the Performing Arts (NCPA) di Pechino , dove dal 21 al 25 gennaio si esibirà sul palcoscenico dell’Opera House, dalla capienza di oltre 2200 posti, con due balletti mai portati prima nella Capitale cinese: Don Chisciotte e Serata William Forsythe - The Blake Works . Cinque le rappresentazioni, due le produzioni in scena, per questa che è la settima tournée del Balletto della Scala in Cina, dopo il 2006, Anno dell’Italia in Cina, con 11 recite a Hong Kong, Tianjin, Pechino e Shanghai, il 2014 a Hong Kong, il 2016 a Tianjin, Shanghai e Canton, il 2018, con due produzioni, un mese di tour e un totale di 15 rappresentazioni in due piazze ormai consolidate, Shanghai e Tianjin e due nuove città, Xi’an e Macao, nel 2019 a Pechino e nel 2024 a Hong Kong e Shanghai. Invitato nuovamente da Wu Promotion, l’organizzatore di alcune delle più recenti trasferte in Cina, questa nuova tournée segna il terzo ritorno a Pechino, nei 20 anni dalla prima visita del Balletto scaligero nella Capitale.

Il don chisciotte di Nureyev

Le produzioni scelte per questo ritorno a Pechino sono esemplari della varietà del nostro repertorio e della versatilità degli artisti scaligeri: ad aprire le recite dal 21 al 23 gennaio Don Chisciotte di Rudolf Nureyev, cavallo di battaglia della compagnia scaligera fin dal 1980, quando il celebre balletto entrò in repertorio proprio con Nureyev protagonista accanto a Carla Fracci, e che tornerà in scena alla Scala nel corso della nuova Stagione di Balletto. In scena nei ruoli di Kitri e Basilio apriranno le recite il 21 gennaio Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko (in scena anche il 23); il 22 gennaio sarà la volta di Alice Mariani con Mattia Semperboni.

Con la sua frizzante energia e i caldi colori dell’allestimento di Raffaele Del Savio e Anna Anni, trasporterà il pubblico con freschezza, allegria, virtuosismi e ricchezza coreografica in una Spagna affascinante, tra danze di gitani, fandango, matadores, mulini a vento e il candore sospeso del giardino delle Driadi. Una storia d’amore e una serata di scoppiettante danza, scintillante e piena di temperamento, con divertenti ruoli comprimari e virtuosistici ruoli principali, sulla immediata musica di Minkus, eseguita dalla Symphony Orchestra of the National Ballet of China, sotto la direzione di Valery Ovsyanikov. E per consolidare ulteriormente il rapporto con le realtà artistiche del Paese ospitante, che è una delle prerogative e delle più interessanti esperienze delle tournée scaligere, saranno coinvolti anche artisti locali, provenienti dalla Tianjin Jingyiyuan Training School, in scena assieme ai ballerini scaligeri nei vari momenti previsti dalla produzione (in particolare il “teatrino” del secondo atto).

Accanto agli interpreti di Kitri e Basilio, numerosi sono gli artisti che ricopriranno i tanti ruoli di questo balletto come Don Chisciotte (Edoardo Caporaletti), il fido scudiero Sancho Panza (Matteo Gavazzi), il ricco nobile Gamache (Massimo Garon e Marco Messina) e Lorenzo (Daniele Lucchetti). Il ruolo della Ballerina di Strada sarà interpretato da Caterina Bianchi, poi Maria Celeste Losa, mentre il Torero Espada sarà danzato da Christian Fagetti e Navrin Turnbull. La Regina delle Driadi sarà Maria Celeste Losa poi Martina Valentini. Amore sarà interpretato da Agnese Di Clemente e Linda Giubelli; lo Zingaro da Domenico Di Cristo e Darius Gramada; la Damigella d’Onore da Gaia Andreanò e Caterina Bianchi; le due Amiche di Kitri saranno Linda Giubelli e Agnese Di Clemente con Asia Matteazzi.