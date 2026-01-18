Offerte Sky
Spettacolo

Navrin Turnbull nuovo primo ballerino della Scala: “Voglio continuare a imparare”

Chiara Ribichini

Foto: Brescia - Amisano

Australiano, solista del Corpo di Ballo da quattro stagioni, è stato proclamato sul palco al termine de La Bella addormentata nel bosco di Rudolf Nureyev. In questi anni ha stupito e conquistato il pubblico con la sua grande versatilità con cui è riuscito ad affrontare grandi ruoli sia del repertorio classico che contemporaneo. Lo abbiamo incontrato subito dopo la sua prima recita da primo ballerino. L’intervista

