Australiano, solista del Corpo di Ballo da quattro stagioni, è stato proclamato sul palco al termine de La Bella addormentata nel bosco di Rudolf Nureyev. In questi anni ha stupito e conquistato il pubblico con la sua grande versatilità con cui è riuscito ad affrontare grandi ruoli sia del repertorio classico che contemporaneo. Lo abbiamo incontrato subito dopo la sua prima recita da primo ballerino. L’intervista