Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

La Bella addormentata di Nureyev, il balletto dei balletti fatto di fiaba ed eccellenza

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Foto: Brescia - Amisano

Il Teatro alla Scala ha inaugurato la stagione del ballo con "La bella addormentata nel bosco" nella versione di Rudolf Nureyev che plasmò su di sé uno degli assoli più difficili della storia della danza. Timofej Andrijashenko: “Una grande sfida ma anche un’opportunità per non subire ma per affrontare questa coreografia”. Nicoletta Manni: “Aurora ruolo tra i più complessi ma in una stessa serata si possono vivere tante sfaccettature”. Alice Mariani: “Viviamo una fiaba ma sul palco portiamo anche le nostre vite”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ