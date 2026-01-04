Il Teatro alla Scala ha inaugurato la stagione del ballo con "La bella addormentata nel bosco" nella versione di Rudolf Nureyev che plasmò su di sé uno degli assoli più difficili della storia della danza. Timofej Andrijashenko: “Una grande sfida ma anche un’opportunità per non subire ma per affrontare questa coreografia”. Nicoletta Manni: “Aurora ruolo tra i più complessi ma in una stessa serata si possono vivere tante sfaccettature”. Alice Mariani: “Viviamo una fiaba ma sul palco portiamo anche le nostre vite”
