Il Balletto di Roma porta all’Auditorium Conciliazione Lo Schiaccianoci di Massimiliano Volpini, rilettura urbana del classico di Čajkovskij ambientata in una periferia metropolitana. Tra danza contemporanea e urban dance, lo spettacolo riflette su identità, marginalità e sogno. Nel ruolo di Drosselmeyer la partecipazione straordinaria di Tommaso Stanzani, con Giulia Strambini e Paolo Barbonaglia. In scena a Roma il 18 e 19 dicembre alle 20:30 e il 20 dicembre alle 17:00

Un classico reinventato in chiave urbana

Lo Schiaccianoci, produzione originale del 2017 del Balletto di Roma, a firma di Massimiliano Volpini, su musica di P.I. Čajkovskij e scene e costumi di Erika Carretta, nasce come uno stimolo a riflettere sulla condizione ecologica e sociale delle periferie urbane, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro “essere”. Alla ricca e festosa Casa Stahlbaum avvolta dall’atmosfera natalizia, ambientazione originale del primo atto, si sostituisce un’immaginaria periferia metropolitana abitata da ragazzi senzatetto. Un imponente muro separa questa zona dal centro della città. La speranza, qui, è portata da un misterioso benefattore di quartiere e lo Schiaccianoci è il suo dono più atteso, diventa dunque l’eroe, colui che ce l’ha fatta, ha superato le barriere della povertà per catapultarsi nelle meraviglie della vita.