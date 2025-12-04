Offerte Sky
"Tremendamente Frida", il 10 dicembre al Teatro Trastevere di Roma

Foto di Davide Forte

Appuntamento unico scritto e diretto da Ilaria Rezzi e interpretato da Maria Grazia Adamo

Torna a Roma uno degli omaggi più intensi e apprezzati dedicati alla celebre pittrice messicana. Il 10 dicembre, il Teatro Trastevere accoglierà la ripresa di “Tremendamente Frida”, scritto e diretto da Ilaria Rezzi e interpretato da Maria Grazia Adamo.

 

Più che una semplice rappresentazione, lo spettacolo si configura come un'esperienza di "trasfigurazione". Grazie a una regia lineare e priva di orpelli stilistici, che lascia spazio alla potenza della parola e del gesto, il pubblico viene trasportato immediatamente all’interno della Casa Azul, tra le pareti intime e dolorose dove l’arte di Frida prendeva vita. Il testo, definito di una meticolosità drammaturgica tale da averne suggerito la rappresentazione nelle scuole, è un viaggio viscerale che alterna emozioni violente a illusori momenti di pace, rispecchiando il turbinio interiore dell'artista.

 

Il cuore pulsante della pièce risiede nella prova d'attrice di Maria Grazia Adamo. Sul palco non assistiamo a un’interpretazione, ma a una vera e propria incarnazione: l'attrice non "fa" Frida, diventa Frida. Al di là della somiglianza fisica, c'è il lavoro sul corpo e sulla voce. 

La scelta di riproporre lo spettacolo a dicembre non è casuale: rievoca il dicembre del 1933, quando Frida rientrò in Messico per ritrovare le sue radici. Allo stesso modo, questo "ritorno a casa" celebra un "Natale interiore" fatto di resilienza e autenticità, offrendo allo spettatore un gioco teatrale così immersivo da rendere impercettibile il confine tra il vero e il verosimile.

 

L'appuntamento

10 dicembre 2025 – Teatro Trastevere

Via Jacopa De' Settesoli, 3 – Roma

Info e prenotazioni: 06 5814004 – 328 3546847

