Il figlio di Paola Marella pubblica foto inedite trovate sul suo pc

” Voglio Vivere : Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni. Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo. Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere", ha scritto su Instagram Nicola Traversa, figlio di Paola Marella. Scomparsa a causa di un tumore al pancreas , di cui mai aveva parlato, la sua memoria continua a vivere nelle opere di Nicola e di Domenico, il marito. I due hanno creato una fondazione in memoria dell'architetto e personaggio tv, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro il cancro al pancreas.

Chi era Paola Marella

Paola Marella è stata una delle figure più amate della televisione italiana nel campo dell’interior design e del Real Estate. Nata a Milano nel 1963, laureatasi in Architettura al Politecnico di Milano e specializzatasi nella valorizzazione degli immobili, dopo alcune esperienze professionali all’estero ha fondato una sua società di consulenza immobiliare, diventando un punto di riferimento nel settore per competenza, eleganza e visione strategica. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie ai programmi tv trasmessi su Real Time, dove ha unito in modo originale architettura, home staging e storytelling. Tra i suoi format più celebri ci sono Vendo Casa Disperatamente, Cerco Casa Disperatamente e Un sogno in affitto, programmi che hanno cambiato il modo di raccontare la casa in tv, rendendo il mercato immobiliare accessibile anche ai non addetti ai lavori. Oltre alla carriera televisiva, Paola Marella è stata anche autrice di libri, docente e consulente per importanti progetti immobiliari.