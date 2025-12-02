Dal 1° dicembre al 2 gennaio, Rinascente Roma Via del Tritone si trasforma in un’esperienza immersiva: un vero e proprio take over che porta nel cuore della Capitale l’essenza più autentica del brand, tra avanguardia, inclusività e arte dell’hairstyling

Sebastian Professional sceglie Roma per firmare un progetto senza precedenti e avvolgere la città, durante tutto il periodo natalizio, con la sua visione creativa e anticonvenzionale. Dal 1° dicembre al 2 gennaio , Rinascente Roma Via del Tritone si trasforma in un’esperienza immersiva: un vero e proprio take over che porta nel cuore della Capitale l’essenza più autentica del brand, tra avanguardia, inclusività e arte dell’hairstyling.

Il concept

Per oltre un mese, lo store romano indosserà completamente lo stile audace di Sebastian Professional. Il concept nasce dall’essenza stessa di Sebastian Professional: un brand professionale e performante, ma al tempo stesso inclusivo e aperto alla diversità. Una visione che unisce avanguardia e creatività, trasformando ogni acconciatura in un vero gesto artistico.

Il racconto inizia dalla facciata, animata da una spettacolare proiezione che raffigura un grande albero reinterpretato in stile Sebastian. Si sviluppa poi nelle sette vetrine, alcune delle quali ricreano un set professionale da hairstylist con trunk, sedie da regista e strumenti del mestiere, che ricordano l’imprescindibile anima professionale del brand mentre altre celebrano le linee più iconiche dei prodotti eroi: No.Breaker, Dark Oil e Penetraitt, ciascuno protagonista del proprio spazio. L’atmosfera natalizia prende vita attraverso pacchi argentati, ribbon personalizzati e un logo tridimensionale illuminato, mentre un’installazione del celebre hairspray Shaper dà forma a un albero di Natale inaspettato, trasformando l’esperienza in un percorso immersivo tra luce, stile e creatività. Il racconto prosegue all’interno, con la brandizzazione delle scale mobili e del cavedio attraverso video e grafiche, fino a culminare in un imponente gift pack lungo sei metri, sospeso al centro del cavedio e concepito come installazione simbolica dell’intero takeover.

Beauty Bar esclusivo: shopping, gift pack e “Spray & Win”

Al primo piano, Sebastian Professional inaugura un beauty bar temporaneo, un luogo di incontro in cui acquistare prodotti con un packaging natalizio personalizzato con box brandizzate e nastri a scelta, e partecipare all’operazione “Spray & Win”, che permette di ricevere omaggi come sample, mini-size e voucher per un trattamento Dark Oil nei saloni partner di Roma.



“Questo progetto rappresenta un momento chiave per Sebastian Professional: un’esperienza immersiva che racconta la nostra identità artistica, inclusiva e profondamente legata al mondo professionale. Portare il nostro linguaggio creativo nel cuore di Roma, in un luogo iconico come Rinascente Roma Via del Tritone, significa celebrare la libertà espressiva dell’hairstyling e condividere con tutti l’avanguardia che da sempre ci contraddistingue” commenta Antonella Chiariello, Country Manager e Amministratore Delegato di Wella Italia.