Paola Iezzi ospite a Stories, domani alle 21 su Sky Tg24

Dopo una carriera iniziata giovanissima, negli ultimi anni Paola è diventata anche un volto televisivo, grazie al ruolo di giudice a X Factor ha debuttato nel 2024 e oggi siede al tavolo per il secondo anno consecutivo: “La seconda volta è più bella della prima” ha confessato. Se la prima volta non si scorda mai, “la seconda è meglio perché in questa seconda stagione ho sicuramente capito meglio il senso del gioco di X Factor, penso di essere entrata un pochino meglio in quella cosa lì, che ritenevo un po’ avulsa da me. C’è anche la questione del conoscere meglio il luogo, dello stare seduta là dietro, aver imparato a giocare meglio determinate carte e aver capito quando evitare. Poi, conosco meglio i miei colleghi di tavolo, tranne Gabbani che è l’ultimo arrivato”. Con Francesco Gabbani, così come con gli altri colleghi giudici, c’è una gara ma “ci rispettiamo molto. A parte che è una persona meravigliosa, ma come lui tutte le persone sedute al tavolo e la conduttrice. Siamo una squadra meravigliosa, e non è scontato”. Un’esperienza, quella da giudice di X Factor, che fino a qualche tempo fa non avrebbe mai immaginato: “L’ho sempre guardato da spettatrice sperando che mi chiamassero per un provino, ma non è mai successo. È arrivato poi in un momento che non mi sarei mai aspettato. Quando ho avuto il provino, devo dire che mi è piaciuto molto come mi sono comportata, da quel momento ci ho sperato e quando è arrivato il ‘sì’ sono stata davvero contenta”.

Paola Iezzi, dall’Arco della Pace a X Factor: la carriera tra Cecchetto, Sanremo e il ritorno con Chiara

Facendo un passo indietro, la storia di Paola Iezzi comincia a Milano, precisamente a piazza Sempione, dove “abitavo all’ombra dell’Arco della Pace e a pochi passi dal parco. Famiglia composta da mamma, papà e ‘sorellona’, più grande di me di un anno e con la quale sono cresciuta praticamente nella stessa camera, condividendo poster e gusti musicali, con i nostri idoli che erano all’epoca Madonna, Michael Jackson, George Michael, i ‘Duran Duran’, ecc… Andavamo nella stessa scuola alle elementari e alle medie e avevamo lo stesso gruppo di amici”. Passando al periodo del liceo “io ero un po’ una pelandrona, andavo al liceo classico Beccaria, dove ho avuto la fortuna di avere Roberto Vecchioni come insegnante al ginnasio, ma se ne è andato dopo il mio primo anno e al suo posto, per la legge del contrappasso, è venuta l’insegnante più ‘stronza’ che esista” ha raccontato sorridendo. Più tardi, arriva il primo vero esordio nella musica, grazie ad un’intuizione di Claudio Cecchetto, che porta Paola e sua sorella Chiara negli 883 come coriste: “All’epoca avevamo già una band di amici, ci chiamavamo ‘Elefunky’, ed eravamo piuttosto famosi nell’area milanese. Con il tempo si sono sparse voci positive sul nostro conto, così ad un certo punto i manager di Max Pezzali”, che cercavano nuovi elementi da inserire negli 883, “sono arrivati a noi ed una sera, mentre ci stavamo esibendo con il nostro repertorio, siamo stati avvisati che sarebbe venuto Claudio Cecchetto. Noi non ci credevamo, ma ad un certo punto lo abbiamo visto entrare e ci è venuto un colpo. Già durante la prima pausa della nostra esibizione, Claudio si avvicinò e ci chiese ‘Volete essere i nuovi 883?’ e noi abbiamo subito detto di sì! Una settimana dopo ci siamo ritrovati in una saletta per le prove a cantare con Max Pezzali”. Questo è solo il punto di partenza di quella che sarà la carriera di Paola Iezzi, che ben presto con sua sorella dà vita al duo Paola & Chiara, con uno dei loro brani di maggior successo che sarà ‘Amici come prima’, il cui disco nascerà grazie anche ad alcuni consigli dispensati proprio da Max Pezzali, perché lui “è stato il preludio e ci ha indicato la via quasi senza volerlo. Finito un tour ci siamo dette che era il momento di andare a scrivere un disco e Max ci suggerì dove andare: in Irlanda, da sempre terra che ha dato natali a tantissimi musicisti grandiosi. Tornati da questo viaggio, strappammo un provino per la Sony, grazie al nostro primo vero talent scout, Roberto Rossi, che andò per il meglio e ci portò a partecipare a Sanremo giovani di quell’anno”. Altra tappa importante è stata quella che ha portato poi alla realizzazione di ‘Vamos a bailar’: “Con questo brano siamo proprio diventate grandi, abbiamo proprio sentito lo stacco. Lo posso dire con sicurezza dato che io sono stata bambina anche in età adulta. Questo pezzo esprimeva proprio una consensualità ed una crescita, anche musicale, in quanto dal pop rock passammo al pop dance”. Tra l’altro, questo loro singolo ha una storia particolare perché “era stato proposto a Sanremo venendo bocciato e tutto questo ha generato in noi una grandissima delusione, ma quando la primavera successiva è uscito ha ottenuto un successo pazzesco. Siamo rimaste prime in radio per tutta l’estate”. Successivamente, nel 2009, dopo tredici anni di attività artistica con la sorella, esordisce con un progetto solista dal titolo ‘Alone’, che aveva sancito in quel momento la conclusione della collaborazione con Chiara: “Dopo tanti anni di vita simbiotica artistica, ma anche personale, abbiamo capito che questa simbiosi stava intaccando le nostre personalità e stavamo diventando quello che non dovevamo diventare. Dovevamo crescere di più e per riuscirci dovevamo provare ad essere una lontana dall’altra”, ma poi la storia la si conosce e “siamo tornate insieme per ricomporre la band. Io ero scettica all’inizio, ma siamo stati guidati dall’amore della gente. Un’ondata d’amore che da anni chiedeva un nostro ritorno. Alla fine è stata una ‘reunion’ spumeggiante”. In conclusione, tornando su X Factor, Paola sta vivendo una nuova fase della sua carriera, segnata anche dalla pubblicazione del nuovo singolo e video “Superstar”. Ma qual è la cosa più bella che questo show le ha dato? “Mi ha dato tante cose bellissime, ma mi ha dato soprattutto un nome e un cognome. Per la prima volta sono Paola Iezzi e non soltanto Paola di Paola & Chiara, cosa che comunque amo tantissimo”.