A Paola Cortellesi laurea honoris causa in Giurisprudenza

L'Università di Messina ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza a Paola Cortellesi. L'ateneo peloritano ha voluto omaggiare l'attrice che con il film "C'è ancora domani" ha raccontato l'emancipazione femminile.

Le parole di Paola Cortellesi

"Ringrazio la rettrice Giovanna Spatari e tutta l'Università di Messina - ha detto l'attrice e regista romana -. Sono molto emozionata. Mi era già successo di ricevere un simile riconoscimento che già aveva suscitato anche un po' d'indignazione. Mi ritrovo adesso plurititolata senza aver discusso neanche una tesi. Dedico questo riconoscimento a tutte le donne e a tutto il mondo dell'arte che è in grande crisi a causa dei continui tagli".