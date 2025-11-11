Ravenna Festival, Orlando apre la Trilogia d'autunno dedicata a Händel

La Trilogia d’Autunno – intitolata L’invisibil fa vedere Amore – è quest'anno interamente dedicata a uno degli indiscussi padri della nostra musica. Pier Luigi Pizzi e Ottavio Dantone alla guida di Accademia Bizantina tornano a lavorare insieme per due nuove produzioni: Orlando e Alcina, seguite da Messiah. Dal 12 al 16 novembre al Teatro Aligheri

Tre titoli che si susseguono un giorno dopo l’altro sullo stesso palcoscenico, un agile e flessibile meccanismo scenico, uno staff tecnico collaudato e pronto a ogni invenzione: è il marchio inconfondibile della Trilogia d’Autunno, sin dal 2012 irrinunciabile appendice del Festival votata a epoche e linguaggi diversi del teatro musicale. Quest’anno, dal 12 al 16 novembre, la Trilogia d’Autunno – intitolata L’invisibil fa vedere Amore – è interamente dedicata a Händel, uno degli indiscussi padri della nostra musica, compositore inarrivabile e genio drammatico; coetaneo di Bach e allo stesso modo grande e moderno. Dopo aver affrontato Monteverdi e Purcell, Pier Luigi Pizzi e Ottavio Dantone alla guida di Accademia Bizantina tornano a lavorare insieme per due nuove produzioni: Orlando (12, 14 novembre alle 20) e Alcina (13, 15 novembre alle 20). La Trilogia si completa con il Messiah (16 novembre alle 17), con Dantone nuovamente alla guida della Bizantina e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, preparato da Lorenzo Donati.

L'invisibil fa vedere Amore

«Quel che l'uom vede, Amor gli fa invisibile, e l'invisibil fa vedere Amore»: amore e follia, coraggio e visionarietà, passioni intrecciate che animano gli eroi immortali del celeberrimo poema di Ariosto, l’Orlando furioso, fonte delle opere di Händel. Eroi colti nel lato più fragile della loro umanità, esposti al potere dell’amore che toglie il lume della ragione, e a quello della magia che ne sconvolge gli intenti. Eroi che nella follia riescono ad andare oltre il peso materiale del vivere, e a trascendere il reale fino a comprenderlo nella sua essenza e a immaginare quel mondo ideale, forse irraggiungibile ma che è il motore di ogni progresso – quanta attualità a quasi tre secoli dalla composizione in Orlando e Alcina! Ma anche in quel Messiah che, nella mirabile commistione di tutti gli stili europei, continua a infondere speranza agli uomini di oggi.

Orlando

Seppure oggetto di appena una decina di repliche, poi dimenticato per quasi due secoli (fino alla ripresa del 1922), Orlando è senza dubbio uno dei capolavori di Händel, che lo mette in scena sul palcoscenico del King’s Theatre nel gennaio del 1733. Trasfigurando in musica il poema cavalleresco di Ariosto, Orlando si inserisce in una lunga tradizione ma nel segno di una straordinaria spinta innovativa e di una libertà formale del tutto inconsueta. E soprattutto efficacissima nel dare forma ai tormenti del protagonista, dalle pagine eroiche all’eloquenza drammatica della scena della pazzia. C’è Filippo Mineccia nei panni del paladino Orlando, perdutamente innamorato di Angelica (Francesca Pia Vitale), la principessa del Catai a sua volta legata al giovane saraceno Medoro (Elmar Hauser), di cui è invaghita anche la pastorella Dorinda (Martina Licari). Solo con l’intervento del mago Zoroastro (Christian Senn), Orlando ritornerà in sé.