David, il giorno in cui tutto cambia

Un padre, un figlio e una pistola nello zaino. DAVID, il nuovo monologo teatrale scritto e diretto da Marco Di Stefano e interpretato da Andrea Trovato, è un pugno nello stomaco che arriva dritto al cuore della nostra epoca. Un racconto intenso, crudo, che parte da una domanda scomoda: "e se il mostro fosse mio figlio?" Dopo il successo ottenuto a Milano approda a Roma al Teatro Altrove Studio dal 14 al 16 novembre.

Un’esperienza teatrale che scuote, commuove e invita a guardare il lato più umano e più fragile di ogni storia.

DAVID è teatro civile, è denuncia, è empatia. È uno specchio che ci costringe a guardarci dentro, senza filtri. Perché certi orrori non accadono solo “altrove”. Possono accadere qui. Possono accadere ora.

Ispirato a fatti di cronaca realmente accaduti, DAVID non è una ricostruzione ma una riflessione. Il protagonista è un padre qualunque, convinto di conoscere suo figlio: un ragazzino appassionato di scienza e basket. Ma un giorno, qualcosa si spezza. Gli allarmi suonano, arrivano le ambulanze e nulla sarà più come prima.

In scena c'è un solo attore: Andrea Trovato

In DAVID, Andrea Trovato sfoggia un'interpretazione misurata, intensa, profondamente umana. Trovato non cerca l’effetto, ma la verità. Con una recitazione asciutta e diretta, riesce a trasmettere il senso di smarrimento, colpa e amore che attraversa il personaggio.

Il suo monologo è un viaggio nell’abisso, dove ogni parola pesa, ogni silenzio ferisce. Il pubblico non assiste a una confessione, ma a una ricostruzione emotiva.

Sostenuto da una regia essenziale e da un uso sapiente di luci e suoni, Trovato regala una prova attoriale di rara intensità, capace di scuotere e far riflettere. DAVID non è solo teatro: è una domanda aperta, una ferita che non si chiude.

Chi è Andrea Trovato

Attore e regista diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.

Studia Clown a Parigi con Philippe Gaulier e si forma come burattinaio con Ivan Franek. In Teatro lavora con registi quali Gabriele Lavia, Armando Pugliese, Giancarlo Sepe, Ennio Coltorti, Massimiliano Farau.

Dirige e interpreta per la prima volta in Italia lo spettacolo “Incognito” di Nick Payne prodotto con “Gli Ipocriti” di Melina Balsamo.

Firma le regie di “Dio” di Woody Allen, “Alarms” e “Qui” di Michael Frayn. Collabora come regista con la Compagnia francese Chapeau Nomade e come performer con la compagnia italo americana ExtraTeatro.

Approda al Cinema al fianco di Michele Placido e Francesco Scianna nel film “Itaker – Vietato agli italiani” diretto da Toni Trupia. Partecipa al film di Nanni Moretti “Il sol dell’avvenire” e alla serie televisiva “The bad guy” diretta da G. Fontana e G. Stasi.

Per la TV anima e dà la voce al pupazzo Tciù nella serie Sky “Romolo+July” e nel videoclip del brano “Il Paese dell’amore” de “Lo Stato Sociale”.

È doppiatore nella fiction Mediaset “L’onore e il rispetto 3” e nel film di animazione “Bangland” di L. Berghella. Speaker di podcast per Loquis. Doppiatore per Lucky Red nel podcast “Picciotti”. Per Officine Emons è la voce degli audiolibri: “Il re di Girgenti” di Andrea Camilleri ed. Sellerio, “Festa con Casuario” di Leonardo San Pietro ed. Sellerio e "Gli indegni" di Francesco Abate ed. Einaudi.

Ha insegnato in master class di recitazione alla RUFA (Rome University of Fine Arts) e alla Darec Academy.

Vincitore del premio “Franco Molè” come miglior attore, consegue una borsa di studio al “La MaMa Experimental Theatre Club” di New York, città in cui frequenta anche le acting classes all’Actor Studio. È socio fondatore della Compagnia Carmentalia.