Con le sue performance in cui gioca con le leggi della fisica ha affascinato cantanti come Harry Styles o i Coldplay. Sui social è popolarissimo per le sue esibizioni straordinarie in cui cade da una scala, con un evidente riferimento a Escher, e rimbalza circondato da panorami mozzafiato. Yoann Bourgeois ha trovato un modo assolutamente unico di fare teatro. “Il gioco non è semplice divertimento ma una maniera di essere connessi al mondo, in fondo è un modo di essere. Ed è la base di tutte le arti”. L’intervista